Quest’uomo in nero segue ovunque Leo Messi in America: ha una sola opzione, è spietato David Beckham non ha lasciato nulla al caso affinché il progetto Leo Messi a Miami sia un successo: c’è un uomo in nero che ha una sola missione, niente e nessuno deve essere d’ostacolo.

A cura di Paolo Fiorenza

In meno di un mese Leo Messi si è preso il cuore dei compagni dell'Inter Miami e dei tifosi della squadra della Florida: tanto ci ha messo il 36enne campione argentino a trasformare una squadra scarsissima, ultima nella Eastern Conference della Major League Soccer e fuori dai playoff salvo miracoli nelle restanti partite della regular season, in una formazione di successo, che ha vinto tutte le gare giocate dal suo arrivo.

Messi non ha fatto tutto da solo, una bella mano gliel'hanno data anche i due altri nuovi arrivati e suoi ex sodali al Barcellona Sergio Busquets e Jordi Alba, che hanno immediatamente alzato il livello della squadra allenata da Tata Martino. L'Inter Miami sabato prossimo giocherà la finale della Leagues Cup contro Nashville, per mettersi in bacheca il primo trofeo della propria giovane storia, dopo aver fatto percorso netto con sei vittorie sui sei match giocati nella competizione.

Leo Messi esulta dopo il gol segnato in Philadelphia Union–Inter Miami, semifinale di Leagues Cup

Partite in cui Messi ha messo a segno ben nove gol, ma è riduttivo parlare di statistiche, quando la taumaturgica presenza dell'ex PSG, la sua aura carismatica, si sono imposti al di là di reti e gesti tecnici. David Beckham lo aveva sempre sognato e adesso raccoglie i frutti di quanto seminato da anni, perché l'approdo di Leo in MLS parte da lontano. E adesso che Leo è lì, niente deve opporsi al suo dominio e tutto deve essere organizzato a puntino perché non ci siano problematiche extra calcio.

In primis la sicurezza, fuori dal campo ma pure dentro. E dunque l'Inter Miami ha assunto un bodyguard che ha un solo compito, tanto semplice quanto fondamentale: far sì che niente e nessuno non solo minacci, ma anche solo turbi la serenità di Messi. Un uomo che non ha pietà neanche per i cacciatori di selfie e autografi, che vengono allontanati senza tanti riguardi, così come per i tifosi che allo stadio allungano magliette – affinché vengano firmate – e se le vedono buttate via dall'energumeno prima che arrivino al campione del mondo.

Ovviamente anche chi invade il campo per abbracciare il suo idolo verrà scaraventato via dal bodyguard, che ormai per Messi è diventato un'ombra: sui social proliferano i video in cui lo si vede ovunque sia il sette volte Pallone d'Oro, anche a bordo campo durante le partite. Una presenza rassicurante per il fuoriclasse argentino e per l'Inter Miami, un po' meno per chi dovesse superare un limite oltre il quale la guardia del corpo ha una sola opzione: intervenire. In quel momento lui è la legge.