L’Inter Miami licenzia un calciatore: aveva osato criticare l’arrivo di Leo Messi L’Inter Miami ha rescisso il contratto di un proprio calciatore, avvalendosi di una regola della Major League Soccer: non si tratta di uno qualsiasi…

A cura di Paolo Fiorenza

Più se ne assapora, più se ne vuole degustare. È la regola dei cibi pregiati e prelibati, che sono una goduria per il palato. Leo Messi è una goduria per chi ama il calcio, se ne sono accorti subito gli americani che si sono ritrovati in campo questo alieno, ancora in grado a 36 anni di distillare gol e giocate di un altro livello. Il campione del mondo ha rivoltato l'Inter Miami come un calzino, assieme agli ex compagni del Barcellona Busquets e Jordi Alba, arrivati in Florida subito dopo di lui.

Leo Messi ha subito conquistato gli americani: solo magie da quando è arrivato a Miami

La squadra allenata dal Tata Martino è nei quarti di finale di Leagues Cup e nelle quattro partite giocate nella competizione, coincise con l'esordio di Messi, questo è il bilancio dell'argentino: quattro vittorie, quattro premi di miglior giocatore del match, sette gol, un assist, due calci di punizione segnati (tutti e due nel finale e decisivi). Ma soprattutto una leadership immediata, percepita anche fuori dal campo: insignito della fascia di capitano, Leo si è preso lo spogliatoio a tempo di record.

Niente e nessuno deve ostacolare l'insediamento del nuovo re a Miami e in questo senso può essere letta la decisione presa dal club di David Beckham nelle ultime ore: l'Inter ha rescisso il contratto di Nick Marsman, 32enne portiere olandese. Non si tratta di un nome qualsiasi: è il calciatore che a inizio giugno – dopo la decisione di Messi di trasferirsi in Major League – aveva espresso forti riserve sulla bontà dell'operazione. "Personalmente penso che questo club non sia pronto per l'arrivo di Messi – aveva detto Marsman, criticando le strutture non all'altezza – Abbiamo uno stadio temporaneo e le persone possono entrare in campo senza problemi. Ad esempio, non ci sono recinzioni. Non c'è sicurezza neanche quando andiamo dal campo di allenamento allo stadio".

Nick Marsman era all’Inter Miami dal 2021: ora si ritrova disoccupato

Ora la security eccome se c'è, visto che i tifosi cercano di avvicinare Messi ad ogni occasione, ma è il portiere che non c'è più a Miami. L'Inter si è avvalsa di una regola della MLS che consente a ciascuna squadra di rescindere un contratto durante la stagione e ha dato il benservito all'esperto olandese ex Feyenoord, che ora deve trovarsi un nuovo club. Questa la nota della franchigia americana: "L'Inter Miami CF ha annunciato oggi di aver esercitato il buyout del Salary Budget Charge sul contratto della Major League Soccer del portiere Nick Marsman".

L'esperienza del giocatore a Miami si conclude con 32 partite giocate e una bassa classifica costante: era un'altra squadra, adesso con Messi gli scenari sono ben altri.