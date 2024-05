video suggerito

Il primo contratto firmato di Messi va all’asta: quanto vale il tovagliolo più costoso della storia Leo Messi nel 2000 ha firmato il suo primo contratto con il Barcellona, in realtà era un impegno con i crismi dell’ufficialità. L’argentino firmò su un tovagliolo, che ora è all’asta che può arrivare fino a cifre altissime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leo Messi ha trascorso una vita nel Barcellona, ha vinto di tutto e di più, e la sua avventura l'ha iniziata quando era un ragazzino. Con i blaugrana firmò quando aveva 13 anni, nel 2001 firma il suo primo contratto con il Barcellona, a farglielo firmare è l'allora direttore sportivo Carles Rexach. Ma qualche mese prima l'impegno a diventare un calciatore dei catalani Messi lo firmò su un tovagliolo, che dopo essere stato custodito gelosamente verrà battuto all'asta. Il tovagliolo, che nei mesi scorsi era stato esposto a Londra, Parigi e New York, diventerà senza dubbio il tovagliolo più costoso di ogni tempo.

La prima firma di Messi con il Barcellona

Leo Messi ha giocato 778 partite e realizzato 672 gol con il Barcellona tra il 2005 e il 2021. Diciassette stagioni con trentacinque trofei vinti. Numeri straordinari di un campione fantascientifico che dopo aver iniziato da bambino con il Newell's Old Boys nel 2000 sbarcò con la famiglia in Europa e firmò un impegno con il club, una sorta di pre-contratto, quello ufficiale prese il via il 1° marzo del 2001 quando ufficialmente è iniziata la sua avventura con il Barcellona. Quell'impegno il giovane Messi lo firmò su un tovagliolo, alla presenza di Rexach, dell'agente Minguella e dell'agente argentino Horacio Gaggioli ha conservato e che a breve andrà all'asta.

Il tovagliolo con il primo contratto di Messi andrà all'asta

La nota casa d'aste internazionali Bonhams ha reso noto che il tovagliolo su cui Leo Messi firmò il suo primo contratto con il club catalano sarà messo all'asta, che è iniziata ufficialmente mercoledì 8 maggio e che terminerà venerdì 17 maggio. I collezionisti sono pronti a battersi ma dovranno spendere tanto. Perché secondo alcune indiscrezioni si parte da 300 mila sterline, che al cambio fanno 350 mila euro. Ma se questa è solo la base di partenza dell'asta è facile prevedere che quel tovagliolo è destinata a raggiungere cifre elevatissime.