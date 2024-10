video suggerito

La lettera del Torino per Zapata dopo l’infortunio: “Proveremo a restituirti quello che ci hai dato” La tripla lesione ha costretto Zapata a finire la sua stagione dopo sette partite ma il Torino non lo lascerà solo: “Ti saremo vicini in questo momento difficile. Ti aspettiamo Capitano, uno di noi” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

71 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono momenti di grande dolore per Duvan Zapata, costretto a dire addio alla stagione appena cominciata. Il finale della partita contro l'Inter gli ha portato la peggiore delle novità e il referto medico di questa mattina è stato impietoso: lesione al legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale che tradotto vuol dire almeno sette mesi di stop. Ma in questo periodo il Torino resterà sempre accanto al suo attaccante che in queste poche partite stava facendo volare la squadra.

Subito dopo la scoperta del bruttissimo infortunio i granata hanno voluto dedicare qualche parola di conforto al colombiano, poche righe ma che racchiudono tutto l'amore dei tifosi e della società per un giocatore che ha dato tantissimo nel giro di poco tempo.

Il messaggio del Torino per Zapata

Non servono grandi giri di parole in circostanze così dove è doloroso accettare tutto ciò che è accaduto. Zapata andrà incontro a mesi difficili, con il triplo infortunio e una riabilitazione che sarà lunga e complicata, ma il Torino non lo lascerà da solo neanche un attimo. Per Vanoli è una tegola enorme e la società dovrà operare sul mercato degli svincolati alla ricerca di un profilo in grado di sostituirlo, ma nel frattempo tutti faranno il tifo per lui.

Sul profilo X ufficiale la squadra ha voluto dedicargli una lettera a cuore aperto per fargli arrivare pubblicamente tutto il sostegno e la vicinanza possibili. In un anno Zapata ha conquistato i nuovi tifosi, diventando immediatamente l'idolo di tutti con i suoi gol e il suo entusiasmo: "Caro Duván, poco più di un anno fa entravi, con l’entusiasmo di un ragazzino, nella famiglia granata. Ti sono bastate poche partite per entrare nel cuore del tuo nuovo Club e dei tifosi. La tua esultanza è diventata subito simbolo dell’unione con il mondo granata".

L'infortunio ha spezzato il percorso ricco di gioie che il Torino aveva intrapreso in questo avvio di stagione, ma è soprattutto in queste difficoltà che la squadra si stringe e si compatta: "Ti saremo vicini in questo momento difficile, provando a restituirti parte di quanto sei riuscito a darci ogni domenica. Ti aspettiamo Capitano, uno di noi".