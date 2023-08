Leo Messi fa anche l’allenatore in campo: sistema i compagni in barriera prima della punizione Non solo gol pesanti e giocate da capogiro, in MLS Messi mette in mostra tutte le sue doti di leadership: sistema i compagni uno per uno prima di un calcio di punizione.

A cura di Ada Cotugno

Leo Messi è ormai diventato la vera star della MLS. Il campione argentino ha ricevuto la fascia da capitano dell'Inter Miami al momento del suo arrivo e sta conquistando i tifosi a suon di prestazioni di altissimo livello, come ci aveva abituato nei suoi anni in Europa.

Oltre ai gol segnati e alla grande attenzione che ha portato sul campionato americano, la Pulce è diventato un vero e proprio esempio per i suoi compagni. Tutti pendono dalle sue labbra e cercano di imitare un campione che prima di oggi avevano solo visto alla tv.

Nella Leagues Cup è stato ancora Messi il grande protagonista della serata con una doppietta decisiva che ha portato la squadra al turno successivo. Gol pensanti calci di punizione straordinari, ma anche qualità di leadership che gli consentono di guidare alla perfezione tutti i compagni in campo.

Insomma, l'argentino è la stella assoluta e ogni volta lo dimostra. Non soltanto con le sue giocate, ma anche nelle vesti di allenatore in campo. Le telecamere infatti lo hanno pizzicato mentre sistemava i suoi compagni in barriera, proprio come un vero tecnico.

Gli avversari avevano conquistato una punizione da posizione molto interessante e, per evitare ogni pericolo, ci ha pensato lo stesso Messi a disporre tutta la barriera a protezione della porta.

Il capitano ha organizzato i compagni uno per uno e gli ha parlato dandogli le ultime raccomandazioni prima di sistemarsi al suo posto. Un gesto da vero capitano che si occupa anche del minimo dettaglio affinché tutto il meccanismo giri alla perfezione,

Chissà se questa sua attitudine possa portarlo davvero in panchina un giorno, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ma al momento si diverte a essere leader solamente in campo dove continua a essere un punto di riferimento imprescindibile per l'intera squadra.