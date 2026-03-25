Il CT dell’Irlanda del Nord O’Neill punge prima dei playoff: “Nessun calciatore dell’Italia mi fa paura”

Tutti gli occhi sono sull‘Italia, che ha anche i favori del pronostico contro l‘Irlanda del Nord. Ma da Bergamo il CT dei verdi Michael O'Neill non va troppo per il sottile e con un giochetto mentale alla Mourinho cerca di gettare tanta pressione sugli Azzurri, senza disdegnare una stilettata, ricordando chi c'era prima a vestire la maglia della Nazionale e chi c'è adesso.

"Noi abbiamo tutto da guadagnare"

O'Neill sa di non avere stelle assolute, ma cerca di dare fiducia alla sua squadra: "Credo fortemente in questo gruppo di giocatori, è una squadra molto giovane, quando se giovane non hai paura. Noi abbiamo tutto da guadagnare, non c’è alcun dubbio. I ragazzi hanno già fatto delle partite importanti, le hanno gestite molto bene, sono cresciuti molto negli ultimi due anni. Ci sarà una grande atmosfera, l’Italia deve gestire la propria storia, il proprio blasone, noi abbiamo tanto rispetto. Dobbiamo cercare di renderle la partita difficile, per far sì che questo diventi un fattore mentale”.

"Loro hanno tanta pressione, stimo Gattuso

Per Gattuso parole di grande stima: "Per loro non sarà semplice, hanno tante aspettative, noi non dobbiamo essere intimoriti. La pressione di essere CT dell'Italia rispetto a esserlo dell'Irlanda del Nord è totalmente diversa. Stimo Gattuso che ha un incarico non semplice ed ha ottenuto buoni risultati. Lo stimavo da allenatore e lo apprezzo tutt'ora da allenatore. Noi non partiamo battuti".

"L'Italia non ha né uno come Totti né uno come Del Piero"

Ha studiato l'Italia e analizzandola ha capito che c'è un reparto che può fare la differenza, e cioè il centrocampo. Ma O'Neill descrivendo la Nazionale italiana rifila una stoccata non da poco: "Non c'è un singolo che ci fa paura, ma siamo consapevoli della forza del centrocampo italiano con Tonali, Locatelli e Barella. Ma questa squadra non ha né uno come Totti né uno come Del Piero. La loro forza è il gruppo".