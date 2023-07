La MLS annuncia Busquets all’Inter Miami ma sbaglia foto e l’errore diventa burla: “Nuovi occhiali?” Il calciomercato americano si animato anche per l’ufficializzazione di Sergio Busquets all’Inter Miami. La Major Soccer League americana si è subito vantata di avere tra i propri tesserati l’ennesimo campione. Ma ha compiuto una topica imperdonabile.

A cura di Alessio Pediglieri

Forse è troppa l'emozione di aver ingaggiato Lionel Messi, el campeòn che vestirà la maglia dell'Inter Miami nella prossima stagione. A tal punto che la federcalcio americana, ha commesso un macroscopico errore nel presentare un altro acquisto di grido per il calciomercato estivo, fatto dal club di Beckham. Si tratta di Sergio Busquets che quasi contemporaneamente al suo ex compagno al Barça (che ritrova Oltreoceano) ha completato il trasferimento all'Inter Miami ma che l'MLS ha presentato con un classico "sfondone" diventato subito virale. Sul quale ha poi posto rimedio in modo molto singolare. E apprezzato dalla community.

In questi giorni di calciomercato in cui il nome dell'Inter Miami sta rimbalzando senza sosta in giro per il mondo per l'acquisto di Leo Messi, "strappato" alla corte del Barcellona, in MLS non si parla altro del GOAT argentino, la pulce campione del mondo che sta monopolizzando l'attenzione generale. A tal punto da mandare in tilt anche l'account ufficiale della Lega americana che si è confusa nel gestire la presentazione di Sergio Busquets. Nel momento in cui il Miami ha confermato l'ingaggio del leggendario centrocampista spagnolo, la Major League Soccer ha subito replicato dando il benvenuto al giocatore che giocherà in Florida fino al 2025.

Tuttavia, la MLS non ha solamente retwittato il post del club ma ha anche pubblicato una grafica tutta sua che mostrava la qualità del nuovo arrivo nel campionato americano, elencando tutti i trofei che il centrocampista ha vinto durante la sua brillante carriera al Barcellona. Un palmares quasi infinito con ben 34 titoli tra cui spiccano ovviamente le 9 Liga, le 3 Champions e gli altrettanti titoli mondiali. Fin qui tutto perfetto, peccato che a fianco delle vittorie chi bacia la Coppa del Mondo non è certo Busquets ma un altro spagnolo, Alvaro Arbeloa.

Un particolare che non è certo sfuggito alla community che subito ha tempestato l'account ufficiale della MLS di commenti, tra il serio e il faceto. Una ‘topica' enorme tanto più perché se è vero che Arbeloa è stato partecipe, insieme a Busquets della vittoria della Spagna ai Mondiali in Sud Africa nel 2010 (evento da cui è stata tratta l'immagine) non si può non sottolineare che il difensore ha legato la sua carriera ai rivali di sempre del Barcellona, il Real Madrid. E così, gli sfottò online si sono sprecati, con il social media manager della MLS che ha provato a metterci una toppa, riuscendoci.

Come spesso accade in queste situazioni, la scelta prioritaria è cancellare il post come se non fosse mai stato pubblicato, ma il danno di solito è doppio perché oramai è finito in centinaia di desktop che l'hanno fotografato e salvato. Così il colpevole della topica viene preso doppiamente di mira dagli utenti che aggiungono al danno anche la beffa. Non è stato il caso della MLS, però, perché con molta arguzia e un pizzico di malizia è riuscita a rigirare l'errore.

Il social media manager della Lega americana, una volta evidenziato l'errore (che ha reso il tweet virale con oltre 1 milione di visualizzazioni in poche ore), ha pubblicato un altro post a propria "discolpa" con una doppia foto di Arbeloa e di Busquets che baciano entrambi la coppa del Mondo con la maglia della nazionale spagnola. Condito da un divertito mea culpa: "Il tutto perché Arbeloa e Busquets sembrano così simili in queste immagini… l'amministratore ha bisogno di nuovi occhiali?". Un po' di sana autoironia che la community ha subito apprezzato.