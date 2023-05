Busquets lascia il Barcellona dopo quasi 20 anni: discorso a sorpresa alla squadra negli spogliatoi Sergio Busquets lascerà il Barcellona a fine stagione. Il giocatore avrebbe già comunicato la sua decisione alla squadra e ora si attende solo l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare subito dopo la vittoria della Liga da parte dei catalani.

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il 1 luglio del 2005 quando Sergio Busquets diventò un nuovo giocatore del Barcellona. Un centrocampista dinamico, dal fisico importante e che sicuramente aveva ampi margini di miglioramento. Se ne accorsero subito nella cantera catalana quando lo aggregarono alla squadra U19 per due stagioni prima del passaggio al Barcellona B allenato da Pep Guardiola con cui vinse il campionato ottenendo la promozione in Segunda Division B. I suoi enormi progressi non passarono inosservati agli occhi degli addetti ai lavori in prima squadra e presto inizierà per lui una carriera fantastica in uno dei club più noti e famosi al mondo. Dall'esordio in Liga contro il Racing Santander nel 2008 comincerà per lui il suo percorso in quel Barcellona capace poi di vincere qualsiasi cosa proprio con Guardiola in panchina.

Nel 2008, quando i catalani vinsero il Triplete, Busquets si distinse tra quella miriade di campioni che facevano strizzare gli occhi al Camp Nou. Da lì Busquets con la nazionale spagnola si laureò campione del mondo nel 2010 e campione d'Europa nel 2012 fino ad arrivare a vincere complessivamente con i blaugrana ben otto campionati spagnoli, sette Supercoppe spagnole, sette Coppe del Re, tre Champions League, tre Supercoppe e tre Coppe del mondo per club. Con la nazionale spagnola ha partecipato a quattro campionati mondiali (2010, 2014, 2018 e 2022), tre campionati europei (2012, 2016 e 2020) e due Confederations Cup (2009 e 2013). Oggi il suo matrimonio col Barcellona, come annunciato da Marca, è finito con il suo discorso alla squadra negli spogliatoi.

Sergio Busquets con Laporta festeggia le 700 presenze al Barcellona.

Il quotidiano spagnolo ha infatti specificato come il centrocampista del Barcellona abbia comunicato la sua decisione prima di tutto ai suoi compagni di squadra e poi alla società. L'annuncio ufficiale infatti potrebbe arrivare nelle prossime ore o subito dopo la vittoria della Liga da parte del Barcellona. Ecco, proprio in questo modo voleva chiudere la sua esperienza in Catalogna il giocatore che ha vissuto tutta la rivoluzione di squadra e societaria del Barcellona compresi i vari cambi generazionali e l'addio di Messi al PSG. Centrocampista, ma all'occorrenza anche difensore o terzino, Busquets aveva chiesto del tempo per pensare al suo futuro aspettando la sosta dei Mondiali. Solo dopo questo lasso di tempo avrebbe poi preso la decisione di non rinnovare il suo contratto che scadrà naturalmente il prossimo 30 giugno del 2023.

L’esultanza del Barcellona con Sergio Busquets che alza la Supercoppa di Spagna.

A questo punto per lui si aprono diversi scenari anche se uno in particolare sta già impazzando in rete e su alcuni network internazionali. Pare infatti che anche Sergio Busquets sia parte integrante dell'accordo che l'Al Hilal in Arabia Saudita starebbe stipulando con Lionel Messi per il trasferimento della Pulce in Arabia. Busquets e l'attaccante argentino sono stati ex compagni di squadra ma soprattutto sono amici fuori dal campo e pur di convincere l'argentino, il club saudita starebbe pensando di portare in squadra anche lo stesso Busquets oltre a Jordi Alba e Verratti per far sentire meno solo lo stesso Messi. Le prossime ore saranno decisive per capire questi intrecci di mercato ma al momento ciò che è certo è che sta terminando un'altra grande storia d'amore fra un giocatore e il suo club, quello che per una vita ha puntato e creduto in lui facendolo consacrare in questo sport.