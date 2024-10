Il discorso di Guardiola all’attaccante del Fulham dopo la partita col City: aveva sbagliato due gol

video suggerito

Il Manchester City torna alla vittoria in Premier dopo la battuta d'arresta nel match col Newcastle terminato 1-1. Tra le mure amiche dell'Ethiad Stadium i Citizens battono 3-2 il Fulham centrando i tre punti. Una partita che Pep Guardiola ha rischiato anche di perdere se solo Adama Traoré avesse segnato due gol facili facili divorati nonostante fosse solo davanti a Ederson. L'attaccante spagnolo, prodotto della Masia blaugrana del Barcellona, che Guardiola evidentemente conosceva benissimo, è stato inquadrato a colloquio proprio con Pep a fine partita.

Uno degli errori di Traoré davanti alla porta del City.

In un video diventato immediatamente virale sui social si vede Guardiola parlare per diversi secondi con l'ex Wolverhampton e Barcellona. Le gestualità e le movenze di Pep lasciano intendere come l'allenatore stesse dando delle nozioni, o dei preziosi consigli al giocatore spiegandogli in che modo, evidentemente, avrebbe potuto segnare quei gol. Traoré annuisce, lo segue e cerca di capire il suo ragionamento. È un'immagine molto bella che racchiude tutto l'amore di Guardiola per questo sport che va oltre la semplice vittoria sul campo.

Il discorso di Guardiola a Traoré: sembra mimargli la giusta posizione del corpo

Non è chiaro se i due stessero realmente parlando di quanto accaduto in campo ma di certo Guardiola stava spiegando qualcosa a Traoré riguardante alcuni accorgimenti tattici. Pep sembra mimare la giusta postura della gamba, o forse il posizionamento del corpo in un determinato momento dell'azione. Dopo aver parlato Guardiola gli sussurra qualcosa nell'orecchio e Traoré gli dà una pacca sulla schiena quasi a volerlo ringraziato per quelle parole ascoltate. Di fatto la partita di Traoré, nonostante gli errori, è stata a dir poco esaltante.

L'esterno offensivo del Fulham ha sbagliato un primo gol dopo aver bruciato sullo scatto un velocista come Walker. Traoré di fatto è uno dei giocatori più rapidi nel calcio europeo, la sua caratteristica migliore che ha messo in pratica proprio contro il City anche quando il punteggio era sullo 0-0 scattando all'interno della difesa del City facendosi ipnotizzare tutto solo però anche questa volta da Ederson. Al triplice fischio è 3-2 per il City ma l'immagine di Guardiola resterà comunque una delle scene più belle di questa partita.