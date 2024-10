video suggerito

Sorpresa Matri, torna a giocare quasi 5 anni dopo l’addio al calcio: riparte dalla Seconda Categoria Alessandro Matri fa marcia indietro e torna a giocare a calcio. A maggio del 2020 l’addio al calcio dopo l’ultima esperienza vissuta con la maglia del Brescia. Oggi la firma con l’ASD Graffignana in Seconda Categoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Alessandro Matri fa marcia indietro e torna a giocare a calcio. A maggio del 2020, dopo l'ultima esperienza vissuta con la maglia del Brescia, l'ex attaccante di Cagliari, Juventus, Fiorentina, Milan, Genoa, Lazio e Sassuolo, decide di rimettersi le scarpette ripartendo dal dilettanti, precisamente dal campionato di Seconda Categoria della provincia di Lodi, in Lombardia. Matri di fatto ha firmato con l'ASD Graffignana. È stato proprio il club attraverso le proprie pagine social a dare l'annuncio attraverso un post che raffigura tante foto di Matri.

"344 partite in Serie A con 92 gol, 3 scudetti, 2 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Italia, 7 presenze in nazionale con gol all’esordio e un legame indissolubile con il nostro paese e la nostra società!

È un onore accogliere in squadra Alessandro Matri, che farà parte della rosa della Seconda Categoria per questa stagione!". Questo il post su Instagram della società che accoglie con gioia l'arrivo di Matri che a 40 anni compiuti ha deciso di rimettersi in gioco. Si tratta della squadra con cui ha festeggiato il suo addio al calcio e con cui è cominciato il sogno.

Matri l'abbiamo ammirato nelle vesti di talent di DAZN in questi ultimi anni nei vari programmi d'approfondimento legati alla Serie A. Eppure, prima della tv, Matri nei primi mesi dopo il ritiro aveva cominciato a lavorare come collaboratore di Igli Tare alla Lazio conseguendo poi successivamente la qualifica di direttore sportivo e allenatore Uefa A a seguito del corso concluso a Coverciano. Un percorso importante e già apprezzabilissimo per Matri che ha appeso le scarpette al chiodo quasi 5 anni fa.

La carriera di Matri e il ritorno al calcio giocato

Il post del Graffigana ha chiaramente riscosso enorme successo tra i tanti utenti ed ex calciatori che con un like hanno appreso anche con un pizzico di stupore la notizia apprezzando però la volontà di Matri di rimettersi in gioco. Dopo 92 gol in 346 presenze più 24 assist in Serie A senza dimenticare i 5 gol e 4 assist tra Champions ed Europa League, ‘Mitra Matri' vuole tornare a fare gol. Non ha evidentemente resistito al fascino del pallone che nella sua importante carriera gli ha fatto vincere 4 Scudetti, 1 Coppa Italia e 4 Supercoppe Italiane.