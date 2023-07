Il proprietario dell’Inter Miami svela cifre del contratto di Messi: Apple decisiva per l’operazione Il proprietario dell’Inter Miami, Jorge Mas, ha svelato cifre del contratto di Messi e ha reso nota l’importanza che Apple ha avuto per la chiusura dell’operazione.

A cura di Vito Lamorte

L'approdo di Lionel Messi all'Inter Miami è stata la vera sorpresa dell'inizio del mercato estivo 2023. Il fuoriclasse argentino ha chiuso la sua parentesi al PSG e dopo qualche rumors sul possibile ritorno a Barcellona è arrivato l'annuncio della squadra MLS, dove giocherà la prossima stagione. Poche settimane dopo l' Jorge Mas, il proprietario del club americano, ha spiegato in un'intervista al giornale spagnolo El País com'è avvenuto il trasferimento del sette volte Pallone d'Oro.

L'idea di vedere Messi con la maglia dell'Inter Miami viene da lontano. Non si tratta di un'operazione nata per caso, ma gli investimenti fatti dal campione argentino avevano già dato qualche linea guida su quale potesse essere il suo finale di carriera.

"Nel 2019 abbiamo iniziato a pensare a come portarlo qui", racconta Mas, che non ha nessun dubbio in merito all'impatto che l'ingaggio dell'argentino avrà sul campionato a stelle e strisce: "Messi può trasformare la MLS in uno dei due o tre campionati più importanti nel mondo. [. ..] Penso che voglia lasciare il segno, e potrà farlo al di là del calcio. Quando si ritirerà, avrà un altro ruolo nel club".

Il proprietario del club americano ha proseguito così parlando del futuro di Leo: "Immagino una vita dopo il calcio per Messi molto simile a quella di David (Beckham) o a quella di Michael Jordan ".

Mas, inoltre, ha rivelato che il contratto di Leo sarà "tra i 50 e i 60 milioni di dollari all'anno" e ha spiegato il lungo corteggiamento prima del ‘sì' di Messi: "Nell'ultimo anno e mezzo ho avuto tante conversazioni con Jorge. David ha parlato con Leo, solo di questioni calcistiche, perché giocava. Non volevo mettere nessuno sotto pressione. Abbiamo parlato a Barcellona, ​​​​Miami, Rosario, Doha… Ho passato l'intera Coppa del Mondo in Qatar, guardando l'Argentina. Il contratto Apple è stato molto importante per chiudere l'operazione".

Perché Apple? Perché la nuova squadra di Messi milita nella MLS e i diritti per le dirette delle partite sono stati acquisiti da Apple per lo streaming via Apple TV+. Inoltre, il 6 giugno Apple ha annunciato che trasmetterà una serie documentaristica in quattro parti su Messi sempre su Apple TV Plus: questa scelta, vista oggi, sembra quasi previsione e si vocifera che Messi percepirà anche una parte degli introiti derivante dall’accordo di trasmissione tra Apple e la MLS.

L’accordo tra la Pulce e Inter Miami porterà una grande visibilità a questo campionato e questo non può che far piacere all'azienda di Cupertino.

Messi dovrebbe essere presentato domenica 16 luglio ma bisognerà rinforzare la squadra per poter aiutare la Pulce ad essere decisivo. In merito all'arrivo di Sergio Busquets, di cui si è parlato tanto nelle scorse settimane, il proprietario dell'Inter Miami ha commentato: "Per noi è fondamentale circondare Messi di giocatori del suo livello. Parliamo con Busi da più o meno un anno".

Jorge Mas, che condivide la proprietà dell'Inter Miami con suo fratello e David Beckham, ha anche annunciato che ci saranno altri "due o tre acquisti" e ha riconosciuto che sono in corso contatti con Jordi Alba. Sulla possibilità di vedere Luis Suárez negli USA ha dichiarato che "è sotto contratto, ha una clausola e non so se ne verrà fuori" e c'è stato anche un contatto con Angel Di María, "ma sembra che stia per firmare con un'altra squadra".