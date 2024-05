Messi non può rientrare in campo, c’è una nuova regola che non conosce: lo sfogo in diretta TV

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

L'Inter Miami continua a fare la voce grossa in questo avvio di stagione di Major League Soccer, comandando la classifica della Eastern Conference con tre punti di vantaggio su Cincinnati (il Toronto di Insigne e Bernardeschi è quarto a otto lunghezze). La ‘connection' tra i grandi amici Leo Messi e Luis Suarez va a gonfie vele, tra gol e assist per entrambi, ma soprattutto con un feeling che è rimasto intatto dai tempi del Barcellona. Anche stanotte Miami ha vinto – 3-2 fuori casa contro Montreal – e Suarez è andato a segno, mentre Messi è rimasto a bocca asciutta, facendo notizia più per uno sfogo in diretta TV: Leo si è rivolto alla telecamera per la frustrazione di non poter rientrare in campo a causa di una nuova regola introdotta in MLS, di cui non era a conoscenza.

Leo Messi e Luis Suarez hanno riunito la banda a Miami

La nuova regola della MLS

L'episodio è avvenuto nel finale del primo tempo, quando il 36enne campione argentino ha dovuto fare ricorso alle cure mediche, salvo poi essere costretto a restare ulteriormente a bordo campo non potendo fare rientro subito sul terreno di gioco. La nuova regola del campionato americano impone infatti che i giocatori rimangano fuori dal campo per due minuti se lo staff medico interviene per prestare loro soccorso. Il motivo della norma è porre un freno alle perdite di tempo – con simulazioni o esagerazioni di infortuni – che le squadre pagherebbero restando in inferiorità numerica per un paio di minuti.

Lo sfogo dell'ignaro Messi

In quel momento l'Inter Miami perdeva 2-0, dunque Messi non stava certo perdendo tempo e fremeva per tornare sul terreno di gioco, ma gli è stato impedito proprio in virtù del regolamento, che evidentemente il capitano dell'Argentina non conosceva. Quando glielo hanno spiegato, l'ex PSG è sbottato rivolgendosi direttamente alla telecamera bordo campo: "Con questo tipo di regole stiamo sbagliando".

Era il 43′ del primo tempo e tuttavia – per uno dei paradossi di cui è ricco lo sport – proprio in 10 contro 11 e senza il proprio campione e leader, l'Inter Miami ha segnato di lì a poco il gol dell'1-2 con una magistrale punizione di Rojas (che magari Messi avrebbe sbagliato, chissà….), pareggiando poi nel recupero della frazione con Suarez.

La rimonta è stata poi completata nella ripresa grazie alla rete del 3-2 di Cremaschi. Messi resta fermo al bottino già mostruoso di 12 gol e 11 assist nelle prime 12 partite di questa stagione, mentre il suo compare Suarez è a 13 reti e 7 assist in 16 partite. La coppia va ancora alla grandissima.