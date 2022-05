La mamma di Mbappé se lo lascia scappare: “Offerte simili, decide lui”. Ma il premio del PSG è folle Il futuro di Mbappé navigherà nell’oro in tutti i casi, sia che vada al Real Madrid sia che resti al PSG. Sono emerse nuove cifre sulla proposta di rinnovo arrivata dai parigini. Intanto sua madre, che ne cura gli interessi, ha dichiarato che il figlio deve ancora prendere una decisione.

A cura di Enrico Scoccimarro

La telenovela legata al futuro prossimo della stella del PSG Kylian Mbappé, per ogni ora che passa, si arricchisce di nuovi capitoli. Dopo la quasi certezza del passaggio al Real Madrid, oggi c'è stato un forte riavvicinamento del PSG per il rinnovo, con un'offerta mostruosa. Si pensa quindi che il giovane campione del mondo sia intenzionato a rimanere nel suo club, oltre che per il faraonico stipendio annuale, anche per i rapporti con la dirigenza e con chi l'aveva portato a Parigi dal Monaco. Non è detta però ancora l'ultima parola. Da poco è infatti intervenuta anche la mamma del calciatore, che cura gli interessi del figlio e che ha riaperto lo scenario del trasferimento.

"Abbiamo un'offerta sia dal Real Madrid che dal Paris Saint-Germain – ha detto Fayza Lamari, madre di Mbappé – Le due offerte di PSG e Real Madrid sono quasi identiche, non ci sono grandi differenze e non sono in corso altre trattative. Adesso tocca a Kylian, prenderà una decisione". Le parole della procuratrice del talento francese confermano così che il giocatore aveva raggiunto un accordo con il Real, ma solo verbale, quindi senza firmare nulla: in questo modo la madre ha potuto e voluto ascoltare l'ultima offerta proposta dai parigini, prendendola seriamente in considerazione.

La madre di Kylian Mbappé

Rispetto alle cifre gigantesche emerse questa mattina per il rinnovo, ora stanno circolando numeri ancora più alti: secondo Eurosport, il PSG ha offerto a Mbappé un bonus di rinnovo di 300 milioni di euro e 100 milioni netti di stipendio a stagione. Cifre folli, con cui il presidente Al-Khelaifi coprirebbe letteralmente d'oro la stella francese. Proprio per questo, ora Mbappé sembra del tutto convinto di proseguire la sua avventura a Parigi.

Nasser Al–Khelaifi è andato all–in su Mbappé

A Madrid intanto c'è nervosismo. Nell'ambiente blancos i pensieri sono rivolti alla finale di Champions League e fino a ieri filtrava tranquillità: questa vicenda sta però facendo scaldare gli animi per via del colpo di scena e soprattutto per la mancanza di comunicazione da parte del giocatore, che ha portato molta incertezza. I dirigenti delle Merengues cominciano ora a sospettare che il calciatore voglia continuare ancora uno o due anni nella squadra parigina e poi firmare per il Madrid.

Dopo le dichiarazioni della mamma, ora si attendono dunque solo le parole del diretto interessato, che molto probabilmente arriveranno questo fine settimana e che rappresenteranno la puntata finale della sua telenovela.