La mamma di Mbappé riscrive la storia: “Parliamo del rinnovo col PSG, con lui cambia sempre tutto” La madre di Kylian Mbappé, Fayza Lamari, nel corso di un’intervista al quotidiano francese Le Parisien ha dichiarato che il figlio potrebbe anche proseguire la propria carriera al PSG e ha ribaltato tutto il quadro costruito nei giorni scorsi, con il francese che sembrava vicinissimo al Real Madrid: “In questo momento stiamo discutendo del rinnovo di contratto e le cose stanno andando bene”.

A cura di Vito Lamorte

Kylian Mbappé è l'uomo più chiacchierato del momento. Il calciatore francese, che sarà impegnato nella Final Four della Nations League in Italia con la nazionale campione del mondo in carica, è al centro di un grande intrigo di mercato che vede coinvolti il Paris Saint-Germain e il Real Madrid. Nei giorni scorsi l'attaccante aveva confermato la sua volontà di lasciare il PSG nella scorsa estate (“Ho chiesto di andarmene e li ho informati a luglio") e anche Florentino Perez si è lasciato scappare una data per la conclusione della trattativa tra la Casa Blanca e il classe 1998 dopo che il banco è saltato negli ultimi giorni di agosto a seguito del rifiuto del club transalpino di 180 milioni di euro.

Sembrava praticamente una formalità il passaggio nella capitale spagnola di Mbappé finché oggi Fayza Lamari, la madre del francese, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Le Parisien ha dichiarato che il figlio potrebbe anche proseguire la propria carriera al PSG: "In questo momento stiamo discutendo del rinnovo di contratto e le cose stanno andando bene. Abbiamo parlato anche con Leonardo lunedì scorso. Se troveremo una soluzione? Una cosa è sicura: darà tutto fino alla fine per vincere la Champions League". Insomma, tutto e il suo contro nel giro di pochissime ore.

La situazione che riguarda il numero 7 del PSG è molto complicata perché il suo nome è al centro di una guerra politica/economica più che tecnica/sportiva: il 22enne campione del mondo con la Francia sembrava aver chiarito una volta per tutte la sua posizione qualche giorno fa, quando aveva confessato di aver chiesto la cessione al club, ma tutto sembra essersi ribaltato. L'ombra del Real Madrid sul francese appare sempre più presente e a gennaio potrebbe firmare per gli spagnoli "a zero" ma questo nuovo pezzo del puzzle aggiunto dalla madre fa capire che le cose potrebbero cambiare radicalmente in poco tempo.