Lamine Yamal è la nemesi di Kylian Mbappé: per la sesta volta su sei lo batte in una sfida pesante

Per la sesta volta in sei confronti a eliminazione diretta Lamine Yamal elimina Kylian Mbappé, che contro la sua nemesi esce sempre con le ossa rotte.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A 19 anni Lamine Yamal giocherà la finale dei Mondiali e lo farà due anni dopo aver giocato e vinto quella degli Europei. Yamal è l'uomo dei record e tra questi può vantarne un altro pesantissimo: ha sfidato sei volte Kylian Mbappé in gare a eliminazione diretta e ha sempre vinto. Nemmeno la legge dei grandi numeri lo ha fermato. L'attaccante del Barcellona corre e va veloce, corre verso la conquista della Coppa del Mondo, Inghilterra o Argentina permettendo.

Yamal ha fatto fuori Ronaldo e Mbappé dai Mondiali 2026

Ha posto fine alla carriera ai Mondiali di Cristiano Ronaldo, ma anche di Lukaku e De Bruyne, tutti loro tra quattro anni proprio in Spagna difficilmente ci saranno, per sopraggiunti limiti di età. A Dallas ha posto fine al sogno della Francia di qualificarsi per la terza finale consecutiva, un evento rarissimo. Mbappé stavolta la finale non la giocherà, dovrà accontentarsi di quella per il 3° e 4° posto. Niente Coppa, ci riproverà con Zizou in panchina. Ancora una volta Kylian è stato sconfitto da Yamal, che incredibile ma vero ha vinto tutte e sei le partite a eliminazione diretta giocate contro il francese che, tra l'altro, anche quest'anno non vincerà il Pallone d'Oro.

Un momento del confronto tra Mbappé e Yamal in Francia–Spagna.

Tre estati e tre vittorie della Spagna sulla Francia

Per tre estati consecutivi la Spagna ha spazzato via i sogni della Francia: prima agli Europei 2024, in semifinale (finì 2-1, segnò Yamal), poi in una pirotecnica semifinale di Nations League, terminata addirittura con il punteggio di 5-4. Infine, il 2-0 di Dallas, firmato da Oyarzabal e Pedro Porro. Tre su tre per la Spagna sulla Francia, che si traduce in una tripletta di Yamal ai danni di Mbappé, giocatore simbolo dei Bleus.

E i successi di Yamal su Mbappé in Barcellona-Real Madrid

Mbappé a Yamal lo sfida anche in Spagna. Giocando uno nel Real Madrid e l'altro nel Barcellona. Sfida nella sfida che vede da due anni a questa parte nettamente vincitore il Barcellona e anche a livello di club c'è un altro tre a zero per Lamine, che si è imposto con il Barcellona in una finale di Coppa del Re e in due finali della Supercoppa di Spagna. Dunque, sei su sei per Yamal su Mbappé nelle sfide a eliminazione diretta.