Perché Cucurella gioca da sempre con capelli così vistosi: un’idea astuta della mamma

Marc Cucurella, calciatore della Spagna, è noto anche per la sua foltissima capigliatura ‘creata’ dalla madre, che la scelse per riconoscerlo quando giocava da bambino.

Marc Cucurella è uno dei simboli della Spagna campione del mondo di calcio. Un giocatore di livello altissimo, che continua a crescere, si è evoluto nel tempo ed è diventato sempre più forte. Difende e attacca, prototipo del difensore moderno che corre da una parte all'altra del campo. Cucurella, che nella prossima stagione giocherà con il Real Madrid, ha una popolarità extra dovuta alla sua particolarissima capigliatura. Si è detto negli ultimi giorni che Cucurella non taglia i capelli perché così il figlio lo riconosca sempre in TV. Ma questa non è la verità, c'è un altro motivo per cui il difensore spagnolo non va dal barbiere. Ed è legato alla madre e alla sua infanzia.

I capelli di Cucurella e le problematiche del figlio

Marc Cucurrella, uno dei leader della Spagna, ha avuto tre figli da Claudia Rodriguez, la sua dolce metà. Mateo, Rio e Bella. Il più grande Mateo (nato nel 2019) ha il disturbo dello spettro autistico. I genitori notarono dei segnali precoci e iniziarono a indagare, sono stati loro stessi a raccontare ciò. Da lì è partito tutto un percorso per questo bimbo, che ora ha sette anni e che durante il Mondiale è stato negli Stati Uniti con la famiglia. Cucurella ne ha parlato in un'intervista un anno fa, commuovendosi, rivendicando maggiori risorse nelle scuole pubbliche per l'inclusione e l'adattamento dei ragazzi. Ma il calciatore non ha mai detto che i capelli non li taglia perché altrimenti rischierebbe di non essere riconosciuto dal figlioletto.

Cucurella e Olise durante Francia–Spagna semifinale dei Mondiali 2026

La madre di Cuccurella optò per i capelli lunghi per riconoscerlo in campo

La realtà è un'altra, riguardo i capelli dell'ex Chelsea, e parte molto da lontano. La folta e riconoscibilissima capigliatura di Cucurella non è nemmeno un omaggio al beniamino d'infanzia Carles Puyol ma nasce da una scelta precisa della madre, la signora Patricia Saseta che lo segue nell'attività calcistica sin da quando era un bambino.

La madre ebbe un'idea astuta, ingegnosa e molto pratica. La donna spesso si distraeva parlando con altri genitori sugli spalti e per tenere sempre sott'occhio il figlio e per riconoscerlo più facilmente in campo decise di fargli tenere i capelli molto lunghi.

Cucurella ha vinto Mondiali ed Europei con la Spagna.

L'idea della madre ha reso iconico Cucurella

Lui stesso ha parlato, in alcune interviste, di questo che è ormai il suo tratto più distintivo: "Mia madre mi riconosceva dai capelli, ormai fa parte di me. Questo è il mio stile e così resterà". Stessa situazione per il fratello, pure lui con una folta capigliatura da bambino.

Al di là della brutta fake news che ha abbinato la folta capigliatura di Cucurella alle problematiche del primo figlio, è una bella storia quella della capigliatura del difensore classe 1998, perché parte dall'infanzia ed è legata alla madre, che ha reso, involontariamente, iconico il figlio. Perché senza dubbio Cucurella in campo, anche ai Mondiali, svetta anche grazie alla sua capigliatura.