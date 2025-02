video suggerito

La maglia 32 di Walker al Milan ha una storia particolare, è un numero “Magic” Il difensore inglese, ex Manchester City, ha svelato il messaggio mandatogli da Beckham al quale aveva chiesto il permesso per prendere la “sua” divisa 32 al Milan. “È un onore”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dietro il numero di maglia di Kyle Walker al Milan c'è una storia particolare. C'entra David Beckham, che ha vestito la divisa con quelle cifre ai tempi della sua esperienza in rossonero. E il fatto che l'ex difensore dei Manchester City, giunto in Serie A nell'ultima sessione di mercato invernale, gli abbia chiesto il permesso per indossarla già basta a spiegare quanta ‘devozione' e ‘rispetto' c'è ancora oggi per l'ex campione inglese nonostante in Italia abbia giocato per un biennio.

Walker ha chiesto il permesso a Beckham per prendere la 32

Tra i due c'è stato uno scambio di messaggi, qualcosa di più che un semplice "in bocca al lupo". Ne ha parlato lo stesso Walker che ha rivelato cosa gli ha detto l'ex stella del Manchester United: gli ha dato il benestare senza remore. Anzi, lo ha incoraggiato nella scelta: "Mi ha risposto che per lui era un onore e di portare quel numero con orgoglio. Quanto a me, mi auguro di auguro di dare sempre il massimo per questa squadra".

La storia del numero di maglia scelto dall"inglese in rossonero

Fin qui il piccolo retroscena sulla divisa di Walker ma quel numero (il 32) ha una storia particolare che si ricollega alle abitudini di Beckham. Il 7 e il 23 hanno scandito la sua carriera ma allora non erano disponibili. Il secondo, quello avuto quando è stato al Real Madrid, è legato a una leggenda del basket americano, Michael Jordan, icona della palla a spicchi e dei Chicago Bulls.

Lo avrebbe voluto anche a Milano ma l'impossibilità di prenderlo lo spinse a invertire le cifre: sapeva che il 32 corrispondeva a un altro grande giocatore della NBA, Magic Johnson (divisa che i Los Angeles Lakers hanno ritirato in suo onore nel 1992).

Da quanto Walker è al Milan ha giocato 5 partite (3 in Serie A, 1 in Champions League e 1 in Coppa Italia), l'ultima risale alla sfida di campionato contro il Verona (è rimasto in campo per 45 minuti). La prossima gara in calendario è di vitale importanza: si tratta del ritorno di Champions contro il Feyenoord che all'andata ha vinto 1-0.