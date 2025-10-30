La magia di Marcelo fa impazzire la Kings League: fa sparire il pallone tra due difensori e va in porta

Marcelo ha regalato sprazzi di tutta la sua classe in occasione del suo debutto ufficiale in Kings League, con una mossa da giocoliere che ha scatenato l’entusiasmo sfrenato dei cronisti in diretta TV.

La Kings League regala momenti iconici che ne confermano l'assoluta qualità del calcio che si gioca in campo. Al di là dei regolamenti innovativi, delle regole votate al divertimento per aumentare lo spettacolo e la visibilità, ciò che riconcilia tutti – anche gli esteti e i puristi del calcio tradizionale – sono i talenti nel momento in cui regalano a tifosi, appassionati o a semplici curiosi, perle di assoluto pregio. Come è capitato in occasione del debutto di Marcelo nella competizione di Gerard Piqué alla Cupra Arena. Con una magia che ha meravigliato tutto.

I cronisti impazziscono in diretta TV: "Madre mia, madre mia!"

"Madre mia, madre mia! Marcelo!". Così sono esplosi i commentatori in diretta TV di fronte a quanto appena vesto in campo, stentando a credere a quanto appena visto in campo. L'esclamazione di sorpresa ed entusiasmo è arrivata forte ai telespettatori quando Marcelo ha dato prova di tutta la propria classe che si è vista per anni sui campi di calcio "tradizionale". E che non ha mancato di mostrare alla prima occasione offertagli: durante il debutto ufficiale in Kings League, che aveva richiamato l'ennesima enorme ondata di pubblico a seguito, in occasione della sfida tra il Skull FC, club di cui è diventato presidente e giocatore, contro il Rayo de Barcelona. Dove ha poi realizzato anche un rigore dal valore doppio, procurando una autorete e prendendosi il titolo di MVP.

La mafia di Marcelo: la palla scompare tra le gambe dei difensori

Un primo tocco, poi un secondo, quindi il tocco da giocoliere: Marcelo spalle alla porta, circondato da due difensori che provano a togliergli la palla, si inventa la magia. Facendo scomparire la sfera tra i piedi degli avversari per farla comparire poco più in là, riuscendo a farsi trovare tutto solo davanti al portiere per la conclusione a rete. Dov'è finita la palla? I due difensori non l'hanno capito in tempo reale, non trovandola più con gli occhi e rivedendo al replay la giocata si capisce anche perché non siano riusciti a porre rimedio alla figuraccia: Marcelo con un colpo di tacco l'ha fatta passare tra le gambe di uno dei due malcapitati talmente velocemente che nessuno se n'è accorto.

Le stelle della Kings League oltre a Marcelo: da Aguero a Casillas

Marcelo è in ottima compagnia nella Kings League dove non mancano le stelle. Ronaldinho, che ha giocato nei Porcinos FC fin dal 2023, partecipa ancora oggi in modo sporadico. Poi c'è il "Kun" Agüero, ex Manchester City, presidente e giocatore del Kunisports, o Iker Casillas, portiere simbolo del Real Madrid, che guida il 1K FC. Presenti anche Javier “Chicharito” Hernández, che si è alternato tra Porcinos FC e Aniquiladores FC nelle edizioni americane insieme a Javier Saviola, ex talento del Barcellona e Real Madrid.