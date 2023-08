La madre di Mancini e il tormento che non lo ha mai abbandonato: “La morte di Vialli lo ha segnato” Le dimissioni del ct hanno colto di sorpresa anche mamma Marianna: “Se vorrà, mi spiegherà perché ha preso questa decisione e noi da genitori gli saremo sempre vicini”. Poi il riferimento al grave lutto che “non ha mai superato”.

Roberto Mancini accanto all’amico, Gianluca Vialli, col quale ha vissuto la grande gioia degli Europei.

"Roberto non ha mai veramente superato la morte di Vialli". Marianna Puolo è la madre di Mancini, l'ex ct che ha con le sue dimissioni ha provocato un terremoto in federazione: ha rimesso il proprio incarico e detto addio alla Nazionale. Che resti fermo, vada in Arabia Saudita oppure attenda (e accetti) la chiamata di un club è verità che solo lui conosce mentre poco alla volta emergono i retroscena sulle motivazioni che l'hanno spinto a dire basta, sui sospetti che si sono insinuati rispetto al brusio insistente di certe voci (su Allegri) e altre ancora sulla nomina di Buffon (che non avrebbe gradito), sulla telefonata che ha lasciato di sasso il presidente Gabriele Gravina, su molto e altro ancora che gli sarebbe frullato in testa.

Mamma Marianna ha recepito la notizia delle dimissioni con sorpresa. Magari qualche sospetto lo aveva: come si dice, a una madre nn si può mentire, ti guarda in faccia e ti legge negli occhi. Al Quotidiano Nazionale che la contatta per chiederle cosa è successo, provare a strapparle qualche ragione tangibile rispetto a quel "è stata una scelta personale" che Mancini ha affidato ai social con una frase che dice tutto e niente, non fa altro che ribadire il proprio stupore. "L'ho saputo da mia cugina, sono rimasta sorpresa anche io".

L’abbraccio tra Mancini e Vialli dopo la vittoria del trofeo in Inghilterra.

Possibile che in queste ore non abbia parlato con il figlio? Possibile, che sia vero o meno non importa. Nulla aggiunge né toglie alla narrazione di questi giorni in cui l'Italia del calcio si riscopre incredibilmente fragile. E quando chiedono alla donna dove si trovi Mancini in questo momento (anche rispetto alle indiscrezioni sulla ricca offerta dei sauditi) risponde serena: "Adesso si trova in Francia per le vacanze e ancora non l'ho sentito – ha aggiunto -. Sicuramente ci parlerò e cercheremo anche noi di capire qualcosa di più".

Una mamma sa che una parola è poco e due possono essere anche troppe. Una mamma sa come proteggere i propri figli. "Se vorrà Roberto mi spiegherà perché ha preso questa decisione e noi da genitori gli saremo sempre vicini. Questa sarà sempre casa sua. Con Roberto non parliamo mai del suo lavoro. Il rapporto che abbiamo sempre avuto con lui è sempre stato questo. A noi importa solo che stia bene".

Una cosa, però, la dice. Ed è forse l'unica rivelazione che su un degli aspetti più intimi del figlio e su una vicenda che l'ha segnato profondamente: "Roberto non ha mai veramente superato la morte di Gianluca Vialli. Mio figlio ha un cuore grande, era legatissimo a lui".