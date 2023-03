Italia-Inghilterra, la prima di Mancini senza il fratello Vialli: “Il vuoto grande lo sentirò più forte” Il 23 marzo l’Italia torna in campo al “Maradona” per giocare la prima partita del girone di qualificazione a Euro 2024. A Napoli il ct e gli Azzurri indosseranno una maglia speciale dedicata a Vialli. Nel 1987 con una doppietta contro la Svezia fece esplodere il San Paolo e trascinò l’Italia a Euro 1988.

L’Italia di Roberto Mancini torna in campo il 23 marzo per le qualificazioni a Euro 2024.

Il 23 marzo l'Italia affronta l'Inghilterra nella prima partita del girone di qualificazione agli Europei 2024. Giocherà a Napoli, quel match avrà un valore speciale per ragioni sportive e cariche d'affetto che s'intrecciano con la storia recente della Nazionale. È contro i Tre Leoni che a Wembley gli Azzurri hanno conquistato il titolo continentale, l'ultimo trionfo prima del tonfo fragoroso per la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. Ed è dalla sfida contro la selezione di Southgate che riparte il cammino della squadra di Roberto Mancini.

Il ct non avrà più al suo fianco l'amico, il "fratellino", l'ex compagno di ventura Gianluca Vialli (morto a gennaio scorso). L'abbraccio e le lacrime di gioie versate dopo il rigore parato da Donnarumma in finale è una delle immagini iconiche di quel momento. Dietro c'era molto altro che una ‘semplice' vittoria sul campo, quanto accadrà successivamente all'ex attaccante darà un senso anche a quel frangente spiegando quello che non si può spiegare a parole ma solo sentire dentro di sé.

Il ct ha parlato dei suoi ricordi in Azzurro a Napoli legati all’amico morto, Gianluca Vialli.

Una maglia speciale omaggerà il ricordo del calciatore e la memoria dell'uomo: Vialli sarà presente al "Maradona", al fianco di ‘Mancio'. Sarà lì, in mezzo a quel campo che 36 anni fa (allora si chiamava San Paolo) lo vide protagonista assoluto in un incontro decisivo per la qualificazione dell'Italia di Azeglio Vicini che nel 1987 vinse per 2-1 contro la Svezia grazie alla doppietta segnata proprio di Vialli.

Il gol del raddoppio di Vialli segnato contro la Svezia nelle qualificazioni a Euro 88.

In quella Nazionale c'erano anche cinque calciatori del Napoli (Ferrara, Bagni, Romano, Francini, De Napoli) reduce dallo scudetto, particolare che rese lo stadio particolarmente caldo per l'occasione. Se ne rammenta lo stesso Mancini che all'epoca era in panchina e in questi giorni di avvicinamento ha parlato di quella "partita decisiva per andare in Germania Ovest, a Euro 1988. La gara la decise il mio amico Vialli con una doppietta".

A Napoli sarà anche la prima partita da commissario tecnico senza Luca, Mancini non nasconde le proprie emozioni: "Saranno giorni difficili, il vuoto grande che sento ogni giorno lo sentiremo più forte. Tutto quello che Vialli ci ha lasciato deve esserci utile per il presente e il futuro".

Il girone di qualificazione dell'Italia a Euro 2024

L'Italia è inserita nel Gruppo C insieme a Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta. Tra il 23 e il 26 marzo giocherà le prime due partite in programma in calendario. Con gli inglesi a Napoli e poi tre giorni dopo a Malta. A giugno gli Azzurri saranno impegnati a giugno nella Final Four di Nations League contro la Spagna (semifinale) e contro Croazia oppure Olanda in caso di finale. Gli incontri per Euro 2024 riprenderanno a settembre 2023.

Il calendario degli Azzurri

Giovedì 23 marzo 2023 – Italia-Inghilterra

Domenica 26 marzo 2023 – Malta-Italia

Sabato 9 settembre 2023 – Macedonia del Nord-Italia

Martedì 12 settembre 2023 – Italia-Ucraina

Sabato 14 ottobre 2023 – Italia-Malta

Martedì 17 ottobre 2023 – Inghilterra-Italia

Venerdì 17 novembre 2023 – Italia-Macedonia del Nord

Lunedì 20 novembre 2023 – Ucraina-Italia