La madre di Bellingham ha una richiesta speciale per Mourinho dopo la finale: "Lo ammira da anni" Dopo aver vinto la Champions League Jude Bellingham si è dovuto improvvisare fotografo per accontentare la madre che desiderava uno scatto con Mourinho: la risposta dello Special One è stata esilarante.

A cura di Ada Cotugno

Gli occhi dei tifosi sono tutti puntati su Jude Bellingham, ma quelli di sua madre cercano un'altra persona tra la folla. Mentre tutto il Real Madrid stava impazzendo di gioia per la vittoria della Champions League la signora Denise Bellingham ha approfittato del clima di grande festa per provare a realizzare un piccolo desiderio con il prezioso aiuto di suo figlio.

È diventato virale su tutti i social il video della madre del talento inglese che si fa scattare una foto con José Mourinho in campo, un piccolo fuori programma chiesto espressamente dalla donna che non vedeva l'ora di stringere la mano a uno dei suoi più grandi idoli.

La madre di Bellingham posa con Mourinho

Appena ha visto la madre sugli spalti Belligham è corso da lei per abbracciarla, visibilmente commosso dopo aver vinto la prima Champions League della sua carriera. Un momento di grande emozione che è proseguito anche in mezzo al campo: la signora Denise è scesa sul prato di Wembley assieme al resto della famiglia che è corsa immediatamente a stringere la mano a Mourinho. Saluti calorosi e qualche chiacchiera anche con Jobe, uno dei giovanissimi più ricercati in Premier League che sogna di ripercorrere le orme del fratello.

A un certo punto però Bellingham chiede una cosa allo Special One: gli sta riportando una timida richiesta della madre che non vedeva l'ora di avvicinarsi a lui per poter scattare una foto insieme. E alla fine il centrocampista fresco campione d'Europa si è dovuto improvvisare fotografo per immortalare il momento e accontentare sua madre.

La risposta di Mourinho

Le immagini hanno fatto il giro del web e il giocatore poi nel corso delle interviste ha racontato cosa è successo davvero: "Ho chiesto a José Mourinho una foto con mia mamma, lo adora da anni!". Non è mancata poi la riposta di Mourinho dopo la foto che, nominato da poco allenatore del Fenerbahce, ha provato a piazzare il suo primo colpo di mercato come una specie di risarcimento: "Ora vieni con me in Turchia!".