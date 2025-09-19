La lezione di Maresca ai calciatori: “Mio padre a 75 anni fa il pescatore, la sua è una vita dura”

L’allenatore del Chelsea ha parlato dei calciatori che sono fuori squadra, inclusi Sterling e Disasi, che non giocano ma vivono nella bambagia. Maresca ha dato loro una lezione parlando del padre: “A 75 anni fa ancora il pescatore, lavora dalle 2 del mattino alle 10. Questa è una vita dura”.

Il Chelsea è partito bene in campionato, imbattuto, è nei piani alti della Premier League. In Champions però ha iniziato con un ko in casa del Bayern. Enzo Maresca sta facendo un lavoro straordinario, ha vinto due trofei navigando in acque complicate. Negli anni il Chelsea ha comprato decine di giocatori, ha speso tanto e ora si ritrova con alcuni calciatori tesserati, ma di fatto fuori rosa. Di Sterling e Disasi si parla tanto. Il tecnico campano ha dato ai due giocatori, e a coloro che ne parlano, un'autentica lezione nella conferenza stampa della vigilia con la sfida con il Manchester United, tirando in ballo suo padre, che fa tutt'ora il pescatore.

Maresca su Sterling e Disasi

Sterling è fuori dai piani tecnici, non gioca, fuori squadra, guadagnando tantissimo. Situazione simile, eccetto i guadagni mostruosi, ma comunque eccelsi, per Disasi. Ovviamente dopo la prima sconfitta stagionale si è tornato a parlare di loro. Maresca se l'aspettava e della situazione ne ha parlato tranquillamente dicendo: "Anche io sono stato nella situazione di Sterling e Disasi quando ero un calciatore. So che non è una bella sensazione. Perché hai voglia di allenarti e di giocare. Per loro la situazione è questa per diversi motivi. So che il club sta dando a entrambi l'opportunità di lavorare nel modo giusto".

"Mio padre ha 75 anni e da 50 anni fa il pescatore. La sua è una vita dura"

Fin qui una risposta sincera e un pizzico formale. Poi all'incalzare dei giornalisti ha risposto facendo loro un esempio e parlando di vita reale, quella che fa suo papà. Perché il padre di Maresca fa ancora il pescatore, e lo fa conducendo una vita dura, complicata, svegliandosi di notte e navigando i mari campani in condizioni che possono essere sì complicatissime. "Mio padre ha 75 anni e da 50 anni fa il pescatore, lavorando dalle 2 del mattino alle 10. Questa è una vita dura. Non quella dei calciatori".

Onestamente come non essere d'accordo con l'allenatore del Chelsea, che usando un esempio personale prova a far capire ai suoi calciatori quali sono le vere difficoltà quotidiane che vivono migliaia di persone.