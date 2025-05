La Lazio vuole tenere Pedro anche dopo l’addio al calcio: “Avrà un ruolo importante in società”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La Lazio batte l'Empoli di misura grazia a un gol di Dia e si mette in una situazione di classifica ideale per sperare ancora in un posto in Champions. I biancocelesti mettono nella condizione Bologna e Juventus di giocarsi tutto stasera in quella che sarà un'autentica finale per un posto in Champions il prossimo anno. Se la squadra di Baroni è in questa situazione di classifica è anche per merito di un giocatore come Pedro che con la sua esperienza, il carattere e la disciplina è stato sempre decisivo per i biancocelesti quando chiamato in causa.

Come contro il Parma con quella doppietta decisiva per il pari interno della Lazio. E proprio del rinnovo di contratto dello spagnolo ha parlato il ds Angelo Fabiani poco prima del calcio d'inizio al Castellani svelando i piani che il club di Lotito ha nei confronti dell'ex fenomeno: “Alla vigilia del campionato nessuno ci annoverava tra le squadre che potevano lottare per andare in Champions League – spiega – parlando poi dei piani futuri soprattutto su Pedro -. È un patrimonio in campo e fuori e quando vorrà ci sarà un posto importante in società per lui".

Uno dei due gol di Pedro contro la Lazio.

Il direttore sportivo dei granata prosegue: "Ci sono alcuni patrimoni di calciatori che la società che vuole preservare: su tutti Pedro, Rovella, Romagnoli, Zaccagni. Il percorso di rinnovamento non è concluso. Quando si apre il mercato vedremo, ma voglio lasciare un messaggio: la smettessero di “giocare” con i giocatori della Lazio. Il mercato apre a giugno: sondare per vie traverse non lo trovo carino. Queste sono bassezze di cui qualche mio collega dirigente si dovrebbe vergognare”. Fatta questa premessa poi Fabiani si concentra su Pedro.

Fabiani svela il futuro di Pedro alla Lazio

“Costituisce sia sul campo e anche, quando vorrà smettere, avrà sempre un posto nella Lazio perché è un campione nel rettangolo di gioco ma lo è ancora di più nella vita di tutti i giorni – ha spiegato nello specifico -. Per cui tornerà utile anche quando vorrà smettere di giocare di prendere un ruolo importante all’interno Lazio. Dopo la Juventus, convocheremo gli agenti di Pedro, Romagnoli ed altri per rivedere e rinnovare i contratti” ha concluso il dirigente della Lazio.