La Lazio di Sarri perde 1-0 in casa del Sassuolo: Fadera regala la prima gioia a Grosso

Fadera regala la prima gioia al Sassuolo e a Fabio Grosso: la Lazio di Maurizio Sarri perde 1-0 al Mapei Stadium. I biancocelesti cadono ancora in trasferta dopo la battuta d'arresto all'esordio in casa del Como: la vittoria sul Verona sembrava aver cambiato l'inerzia mentale dei capitolini ma a Reggio Emilia è arrivata la seconda battuta d'arresto in tre partite.

Primo acuto per il Sassuolo che, dopo le sconfitta rimediata con Napoli e Cremonese, ha piazzato il colpaccio con una squadra nettamente più forte e pronta: gara di grande concentrazione e attenzione per i neroverdi, che muovono la classifica e prendono fiducia dopo le prime due uscite. Super prestazione di Matic in mezzo al campo, Muric e Muharemovic in fase difensiva.

Fadera regala la prima vittoria in campionato al Sassuolo: Lazio KO

Fadera ha trovato il gol con una deviazione da distanza ravvicinata in seguito ad un'incornata imperiosa di Muharemovic sugli sviluppi di un corner: è il momento che decide il match. La Lazio ha sfiorato il gol prima e dopo lo svantaggio ma non è stata cattiva negli ultimi 16 metri: nel finale i biancocelesti attaccano a testa bassa ma Muric, autore di una parata super su Zaccagni all'inizio del secondo tempo, non deve effettuare parate clamorose.

Il Sassuolo rompe il digiuno di vittorie e trova tre punti preziosissimi battendo 1-0 la Lazio al Mapei Stadium. Dopo un avvio di stagione complicato, la squadra di Fabio Grosso risponde alle critiche con una prova di carattere e organizzazione, mentre i biancocelesti di Maurizio Sarri sprecano un’occasione per dare continuità alla loro corsa.

Sassuolo-Lazio, il tabellino

RETI: 70′ Fadera.

SASSUOLO (4-3-3): Murić, Walukiewicz (45′ Coulibaly), Idzes, Muharemović, Doig; Konè, Matić, Vranckz (64′ Volpato); Berardi (82′ Thorstvedt), Pinamonti (82′ Cheddira), Laurienté (64′ Fadera). Allenatore: Fabio Grosso.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendozi (80′ Isaksen), Rovella (41′ Cataldi), Dele-Bashiru (45′ Belahyane); Cancellieri (60′ Pedro), Castellanos (60′ Dia), Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

ARBITRO: Paride Tremolada.