Piccolo giallo in casa Lazio: Luis Alberto non si è presentato alle visite mediche di ieri pomeriggio, programmate all'Isokinetic e che sanciscono la vigilia dell'inizio ufficiale della stagione 2021-2022 della Lazio di Maurizio Sarri. Le prime indiscrezioni rivelerebbero come l'assenza sia ingiustificata e non frutto di un accordo tra calciatore e società. Essendo anche al centro di tanti rumors di mercato, la mancata presenza di Luis Alberto sta facendo molto rumore.

Da parte della società biancoceleste del presidente Lotito si è cercato di smorzare i toni di una vicenda che sta facendo parlare: nessuna comunicazione ufficiale o presa di posizione chiara, semplicemente il tentativo di spiegare che tutto rientra in questioni condivise, con qualche giorno in più di permesso concesso al giocatore. Ma non si sa se già oggi si farà vivo o quando è previsto il suo rientro nel seno del gruppo che Maurizio Sarri si appresta a guidare per la stagione oramai alle porte.

Dunque, potrebbe profilarsi un nuovo confronto diretto tra Luis Alberto e il club capitolino che non sarebbe una novità assoluta, anzi. Già in passato tensioni e incomprensioni di questo tipo si erano profilate mettendo in discussione la continuità del rapporto tra le parti. Lo spagnolo è sempre stato un giocatore fumantino, di difficile gestione: in occasione del rinnovo del contratto – poi firmato fino a scadenza 2025 – si erano già avute frizioni con Lotito e Tare.

Dopo cinque anni di permanenza a Roma, sponda Lazio, con prestazioni importanti a tal punto di indicare in Serie A Luis Alberto tra i re degli assist, le ultime notizie di mercato potrebbero anche essere uno dei motivi di nuove discussioni. Simone Inzaghi, volato a Milano, sponda Inter, non ha mai nascosto di avere dei ‘pallini' tra i giocatori che ha lasciato in Capitale, tra cui proprio lo spagnolo. Alcune voci di una possibile partenza e ricongiungimento a Milano erano seguite nell'immediata ufficializzazione di Inzaghi in nerazzurro, poi il silenzio. Ora quest'ultimo rumor, che potrebbe anche dissolversi nell'aria senza lasciare strascico.