Mentre l'Inter tira un sospiro di sollievo come tutto il mondo del calcio per le notizie confortanti che arrivano da Copenaghen sulle condizioni di Christian Eriksen, il nuovo tecnico Simone Inzaghi fa una mossa che potrebbe avere un impatto decisivo sulla competitività della squadra nerazzurra sotto la sua gestione. Perché se è vero che Ausilio e Marotta stanno trattando la cessione di Hakimi e cercheranno di racimolare altre plusvalenze con operazioni minori ai fini di dare ossigeno al bilancio, è altrettanto vero che la rosa portata allo Scudetto da Conte resta comunque di assoluto livello.

Un paio di innesti di spessore potrebbero dunque ribadire il gap tra la formazione campione d'Italia e il resto del lotto, visto che parliamo di 12 punti di vantaggio sul Milan secondo. Inzaghi un colpo ce l'ha già in testa e nelle scorse ore si è mosso in prima persona per sondarne la disponibilità: l'allenatore piacentino ha dunque chiamato Luis Alberto, suo fedelissimo alla Lazio. Il 28enne spagnolo – svela ‘Il Messaggero' – avrebbe risposto senza esitazioni: Magari mister, verrei subito.

Il primo problema è che il ‘Mago' ha un contratto molto lungo con il club biancoceleste, rinnovato pochi mesi fa fino al 2025. Il secondo problema è che il cartellino di Luis Alberto appartiene a quel Claudio Lotito che ha il dente avvelenato nei confronti del suo ex tecnico che lo ha tradito dopo avergli stretto la mano, ma anche verso l'Inter che glielo ha scippato seducendolo in una notte. Insomma, per portare a dama un'operazione che privererebbe la Lazio di un suo uomo cardine, le possibilità di una trattativa amichevole stanno a zero: il centrocampista spagnolo viene valutato 60 milioni, il che ovviamente è uno scoglio molto grande alla luce dell'attuale situazione finanziaria dell'Inter.

La mossa di Inzaghi è in ogni caso il segnale delle ambizioni nerazzurre: il temuto ridimensionamento che ha fatto sbattere la porta a Conte potrebbe nei fatti non essere lo tsunami che ha spaventato i tifosi dopo l'addio del tecnico.