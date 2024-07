video suggerito

La Juventus va oltre Calafiori e trova l’accordo per Todibo: ora manca l’intesa col Nizza Jean-Clair Todibo ha scelto la Juventus e ha già l’accordo con i bianconeri sulla base di un contratto quinquennale a 2,5 milioni più bonus a stagione. Cristiano Giuntoli va oltre la vicenda Riccardo Calafiori e ora cerca l’accordo col Nizza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jean-Clair Todibo ha scelto la Juventus e ha già l'accordo con i bianconeri sulla base di un contratto quinquennale a 2,5 milioni più bonus a stagione. Cristiano Giuntoli va oltre la vicenda Riccardo Calafiori rimasto in stallo dopo la frenata nell'affare con la Vecchia Signora e quella successiva con l'Arsenal. Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, molto presto verranno avviati i contatti col Nizza per trovare l'accordo definitivo sulla cifra da sborsare per il cartellino del difensore centrale 24enne.

Il francese ha un contratto in scadenza a giugno 2027 con i costieri e per questo la Juventus sarà chiamata ad affrontare una trattativa complessa dato che il Nizza potrebbe chiedere fino a 40 milioni di euro. I bianconeri faranno leva sull'accordo con il giocatore e dunque la volontà di Todibo di vestire la maglia della Juve. Giuntoli potrebbe anche pensare di inserire nell'affare due contropartite tecniche dalla NextGen come Nonge Boende e Tarik Muharemovic. Ma l'intenzione dei bianconeri è quella di chiudere a breve.

Calafiori ancora non ha chiuso il suo trasferimento all'Arsenal.

La Juventus potrebbe anche aspettare di vendere prima di poter fare una prima offerta a Nizza. E in questo senso la trattativa per la cessione di Soulé alla Roma entra nella sua fase più calda. Con l'eventuale uscita dell'argentino per una cifra pari ad almeno 30 milioni di euro, la Juventus potrebbe allacciare i discorsi col Nizza. Nel frattempo però anche altri club seguono da vicino Todibo. Le trattative tra il Nizza e il West Ham, in questo senso sono molto avanzate, ma non c'è nessun accordo tra il difensore e gli Hammers.

La vicenda Calafiori e l'affare Todibo per la Juventus

La priorità assoluta di Todibo è la Juventus e per questo il Nizza potrebbe fare di tutto per accontentarlo pur di non ritrovarsi in casa un calciatore non felice. La Juventus aspetta e non è di certo rimasta a guardare l'evolversi della vicenda Calafiori che adesso sarà chiamato ad andare in ritiro con il Bologna. L'Arsenal ha frenato l'acquisto del calciatore che potrebbe anche rientrare nei radar della Juventus pronta a sua volta a mettere sul piatto il cartellino di Rugani. Un intreccio di mercato che al momento desta grande attenzione.