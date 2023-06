La Juventus conferma Allegri e la squadra si divide: tre giocatori non sono contenti La conferma di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus per la prossima stagione non è stata gradita da tutti all’interno dello spogliatoio bianconero.

A cura di Marco Beltrami

Massimiliano Allegri sarà l'allenatore della Juventus anche nella stagione 2023/2024. Il dado è tratto in casa bianconera con la conferma dell'allenatore toscano reduce da due stagioni senza titoli. Si spengono così le voci relative al mercato delle panchine, e il totonomi sui suoi possibili sostituti, con la società che si è messa al lavoro per programmare la stagione futura. A quanto pare però la permanenza di Allegri alla Juventus non è una situazione che ha messo tutti d'accordo nello spogliatoio.

Al tecnico finito sulla graticola oltre che per i risultati negativi anche per un gioco tutt'altro che brillante con il costante ricorso a cambi di formazione, è sempre stato forte di un contratto lungo e molto costoso per la Juventus fino al 2025. Ecco perché la scelta di una separazione sarebbe stata comunque complicata soprattutto per le modalità con i bianconeri costretti a tenere sempre un occhio sul bilancio.

Dopo un'annata dunque tormentata anche dalle vicende extra-campo (inchieste, penalizzazioni e caos classifica annessa) nessun ribaltone, con la speranza che si torni a concentrarsi sul campo giovando anche della promozione di Manna nella direzione sportiva sfruttando anche l'innesto di una figura come Giuntoli che aspetta (e spera) di essere liberato dal Napoli.

Leggi anche La furia di Cuadrado dopo il gol del Siviglia: fa notare ad Allegri il vero problema della Juventus

Ora che i dubbi sulla guida tecnica sembrano essere stati fugati con buona pace delle presunte divergenze di vedute tra l'allenatore e Francesco Calvo, Chief Football Officer, l'obiettivo è quello di lavorare sulla squadra in sede di trattative per allestire una rosa che possa essere nuovamente competitiva. Arrivederci a Di Maria e Paredes, che tra l'altro con Allegri non hanno mai avuto un gran feeling, e tentativo in extremis di trattenere Rabiot prima di mettersi alla caccia del sostituto in mediana. A proposito di giocatori però, prima bisognerà cercare di ritrovare il cosiddetto amalgama, visto che ci sarebbero dei giocatori che non hanno nascosto la propria insoddisfazione per la permanenza di Allegri.

Tre gli scontenti in particolare secondo Sportitalia. Il primo è sicuramente Vlahovic, che tra l'altro potrebbe anche lasciare Torino in questa sessione di mercato. Il centravanti dopo un inizio importante alla Juventus si è un po' perso per strada, manifestando anche infelicità. Spesso e volentieri in occasione di sostituzioni ha manifestato frustrazione attraverso il suo linguaggio del corpo. Tra l'altro la mancata partecipazione alla Champions, non è un incentivo alla permanenza sotto la Mole soprattutto poi se il Bayern, che guida la schiera delle pretendenti, dovesse piazzare l'offerta giusta.

Tra gli scontenti c'è anche Federico Chiesa che dopo il ritorno in campo dall'infortunio non è riuscito a giocare con continuità ed è stato anche schierato in posizioni diverse. La sua mancata valorizzazione è un motivo di critica nei confronti del mister. Stesso discorso per Kostic, che è tutt'altro che felice della stagione appena conclusa, la prima alla Juve. Insomma filtrano malumori che potrebbero anche estendersi nello spogliatoio. Dopo una stagione travagliata come quella appena messa in archivio non è proprio un bel segnale in vista dell'annata che dovrebbe essere, almeno nei piani del club, quella del riscatto.