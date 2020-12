La Juventus arriva all’ultima partita della fase a gironi della Champions League, con la qualificazione agli ottavi già in tasca. I bianconeri infatti, attualmente al secondo posto alle spalle del Barcellona, hanno ampiamente staccato Dinamo Kiev e Ferencvaros che si giocheranno nell’ultimo match il terzo posto e dunque l’accesso all’Europa League. Per la squadra di Pirlo, il confronto con il Barça non sarà comunque banale ai fini della classifica. In palio per la Juventus che vuole la rivincita dopo il 2-0 incassato a Torino (e potrà contare su Ronaldo pronto a sfidare Messi dopo l’assenza causa Covid nel match d’andata), c’è il primo posto nel girone. Per rientrare tra le teste di serie del sorteggio degli ottavi, ai bianconeri non basterà vincere ma dovranno farlo con un determinato risultato. Soltanto quando sarà completo il quadro delle squadre qualificate agli ottavi di finale sarà poi chiaro quanto converrà trovarsi nella prima fascia rispetto alla seconda.

La Juventus si qualifica come prima del girone se… risultati e combinazioni

La Juventus ha già da tempo chiuso il discorso legato alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions. L’ultima partita del gruppo G, quella in casa del Barcellona sarà comunque decisiva per il primo posto finale che regalerà la prima fascia, quelle delle teste di serie, in vista del prossimo sorteggio. Per superare i blaugrana che al momento sono a quota 15 a punteggio pieno, alla Juventus al momento a quota 12 non basterà solo vincere. I bianconeri dovranno infatti imporsi al Camp Nou, segnando tre o più gol, oppure con qualsiasi risultato con due gol di scarto diverso dal 2-0. In questo modo la squadra di Pirlo chiuderebbe alla pari di quella di Koeman ma con il computo dei gol negli scontri diretti a favore (all’andata a Torino i blaugrana s’imposero 2-0).