L'Italia intera piange per la morte di Raffaella Carrà. Deceduta oggi all'età di 78 anni, la Carrà è stata un'icona della musica, dell'intrattenimento e dello showbiz del nostro Paese fin dagli anni '60. Cantante, conduttrice, attrice, signora della tv, Raffaella Carrà ha sempre avuto un forte legame con il mondo del calcio. Non ha mai nascosto la fede per la Juventus, squadra della quale era una grande tifosa. Nel 2019, sui social, aveva condiviso scatti con alcuni dei protagonisti bianconeri come Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Leonardo Bonucci.

Proprio quest'ultimo è stato ospite due anni fa nel corso della trasmissione "A raccontare comincia tu" in cui il difensore bianconero ha raccontato diversi tratti della sua vita calcistica e personale. Bonucci ha voluto salutare pubblicamente Raffaella Carrà attraverso una stories sul proprio account ufficiale di Instagram. Il difensore bianconero, in ritiro con la Nazionale Italiana in vista della semifinale degli Europei contro la Spagna, ha pubblicato una bellissima foto abbracciato alla conduttrice: "Il tuo sorriso e la tua energia rimarranno per sempre".

La Juventus invece, proprio pochi minuti fa, ha voluto salutare Raffaella Carrà con un tweet attraverso il proprio profilo ufficiale: "Ciao, Raffaella". Una foto che ritrae proprio la Carrà in maglia bianconera nel corso della sua visita al centro sportivo della Continassa. Oltre alla Juventus, la Carrà è stata sempre una grande appassionata del calcio in generale.

Il rapporto d'amicizia con Totti e Diego Armando Maradona

Oltre alla Juventus, Raffaella Carrà ha sempre avuto un profondo legame d'amicizia e d'affetto con Francesco Totti sin dai primi tempi in cui il celebre capitano della Roma faceva sognare la Capitale e nello specifico, il popolo giallorosso. Ma non solo, la Carrà conobbe anche Diego Armando Maradona prima ancora che El Pibe de Oro venisse in Italia.

Quando rientrò in Italia, per la prima volta nel 1998, dopo l'addio al Napoli, Diego Armando Maradona, scelse proprio Raffaella Carrà e il suo celebre programma, ‘Carramba che sorpresa', per concedergli la giusta passerella in collegamento con la piazza di Napoli. In studio anche tutta la squadra del Napoli che aveva condiviso con Maradona i momenti più belli della sua avventura all'ombra del Vesuvio.