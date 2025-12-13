La Juve riabbraccia Milik dopo un infortunio che sembrava infinito: si è già allenato con il gruppo

Arek Milik è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo con la Juventus dopo un infortunio infinito. L’attaccante polacco ha ricevuto l’idoneità da parte dello staff medico bianconero.

Arek Milik è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo con la Juventus. Una notizia non di poco conto per la squadra di Luciano Spalletti che recupera un giocatore praticamente assente da giugno 2024 e che si può definire quasi come un nuovo acquisto per la Vecchia Signora. L'attaccante polacco sembrava aver superato prima un infortunio al ginocchio, di uno al polpaccio e di una fastidiosa noia muscolare nell'estate 2025 quando dopo un anno lontano dai campi era tornato a disputare la preparazione con i bianconeri prima dell'incredibile nuovo stop di luglio scorso per via di una ferita lacero-contusa alla regione tibiale anteriore destra durante un incidente fortuito in palestra.

Da quel momento in poi di Milik nessuna notizia se non un'apparizione in tribuna all'Allianz Stadium da spettatore e poi l'incontro con Carlos Alcaraz in vista delle ATP Finals di tennis a Torino. Oggi il ritorno in campo, anche se parziale, che consente a Milik di riprendere il suo cammino nella Juventus e a Spalletti di avere magari a disposizione un nuovo jolly d'attacco nel suo scacchiare.

Milik in estate durante gli allenamenti prima dell’infortunio.

Milik era stato costretto a saltare le gare della Juventus dal giugno 2024 al giugno 2025, rinunciando a giocare qualsiasi competizione in cui è stata impegnata la Juventus. Tutto è proseguito anche per i 6 mesi successivi del 2025 da luglio ad oggi. Sono 75 le partite giocate da Milik nell'ultimo triennio, ovvero da quando nell'estate 2022 ha lasciato il Marsiglia, con 17 goal segnati. L'attaccante polacco ad allenarsi parzialmente con il gruppo dopo aver ricevuto nei giorni scorsi l'idoneità medica da parte dello staff bianconero e svolgendo alcuni esercizi con i compagni.

Quando potrà tornare effettivamente a disposizione di Spalletti per poter essere schierato in campo? Difficile che questo possa accadere in brevissimo tempo. Probabile invece che Milik possa sfruttare il richiamo di preparazione al quale di solito si sottopone la squadra in questo periodo per recuperare la forma fisica e gradualmente il ritmo partita. Sicuramente, anche in considerazione del fatto che la Juve ha perso Vlahovic per diverso tempo, Milik potrebbe essere un'alternativa importante anche a gara in corso.