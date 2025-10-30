Milik sugli spalti per Juventus-Udinese, non gioca da un anno e mezzo: come sta dopo l’infortunio

Milik si rivede allo stadio della Juve per la partita contro l’Udinese, ma la data del suo rientro in campo è ancora lontanissima: come sta l’attaccante e cosa è successo negli ultimi 510 giorni.

Un volto conosciuto si rivede in tribuna durante Juventus-Udinese, la prima partita dopo l'esonero di Igor Tudor: a festeggiare i tre punti con il resto della squadra c'è anche Arek Milik che in questa stagione non ha mai giocato. Anzi, sono passati esattamente 510 giorni dal suo infortunio al menisco procurato mentre giocava con la sua nazionale il 7 giugno 2024. Da allora tante cose sono cambiate, tre allenatori sono passati in panchina ma del suo ritorno neanche l'ombra, se non come spettatore d'eccezione in qualche partita.

L'attaccante è stato ripreso da un tifoso che era presente allo stadio, stupito di rivederlo dopo così tanto tempo. Il polacco ha rinnovato il contratto fino al 2027 da infortunato e il suo ingaggio pesa sui conti della Juve che potrebbe anche pensare di mandarlo in prestito a gennaio, condizioni fisiche permettendo. Al momento è fermo per un fastidio al polpaccio e non c'è ancora una data per il suo possibile rientro che resta molto lontano.

Che fine ha fatto Milik alla Juve

L'ultima partita dell'attaccante risale al 25 maggio dello scorso anno contro il Monza, subito dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. Da quel momento è entrato in una spirale di sfortuna che gli ha impedito di tornare a giocare: si sono avvicendati allenatori, dirigenti e compagni di reparto ma le sue condizioni fisiche non gli hanno mai permesso di rientrare e da allora è passato un anno e mezzo senza giocare, tra J Medical e Continassa dove lavora per ritrovare la migliore forma fisica. La Juve ha deciso di rinnovare il suo contratto nonostante gli infortuni, ma non sembra esserci nessuno spiraglio. A gennaio potrebbe partire in prestito, ma soltanto se il fisico dovesse consentirlo. Al momento può solo osservare la squadra da lontano in attesa di conoscere Luciano Spalletti e magari studiare con lui un piano per il possibile rientro, mettendo fine a un lungo periodo sfortunato che lo ha portato a finire fuori squadra.