La Juventus stringe per Spalletti e vuole il suo nuovo allenatore in panchina entro una data precisa

Luciano Spalletti e la Juventus sembrano essere sempre più vicini. Domani potrebbe già esserci la svolta con un possibile incontro tra le parti dopo i contatti telefonici di oggi. Il club ha già deciso che vuole il suo nuovo allenatore entro una data precisa.
A cura di Fabrizio Rinelli
La Juventus spinge sull'acceleratore a caccia del nuovo allenatore che dovrà guidare la squadra bianconera a raddrizzare una stagione che si sta già complicando ad ottobre. Dopo i tre ko consecutivi contro Como, Real Madrid e Lazio, Igor Tudor è stato esonerato e in cima alla lista di Comolli c'è un solo nome: Luciano Spalletti. Subito nella giornata di oggi c'è stato un contatto telefonico tra le parti con l'apertura totale da parte dell'ex CT della Nazionale e condottiero di quel Napoli che conquistò il suo terzo Scudetto nel 2023 dopo 33 anni d'attesa.

Secondo quanto annunciato dal giornalista Gianluca Di Marzio su Sky, la trattativa tra la Juventus e Spalletti è ufficialmente entrata nel vivo. Il giornalista sottolinea come ci sia un'apertura di Spalletti anche alle condizioni proposte dalla Juve con contratto fino a giugno e rinnovo automatico se riuscirà a qualificarsi alla prossima Champions. Nel mezzo però anche la deadline stabilita dalla Juventus che accelera anche perché ha deciso di volere il suo nuovo allenatore sulla panchina bianconera già sabato 1 novembre nella trasferta di Cremona. Con l'Udinese mercoledì invece ci sarà Brambilla a dirigere la sfida di Locatelli e compagni contro l'Udinese

Luciano Spalletti alla Continassa da CT dell’Italia insieme ad Allegri.
Per questo motivo ora si starebbero trattando gli aspetti economici dell'affare tra Spalletti e la Juventus. Si sta trattando anche in maniera positiva, e domattina potrebbe esserci anche un incontro di persona tra le parti. Sabato la Juventus vuole avere il nuovo allenatore a Cremona ma se non dovessero trovarsi gli accordi e le intese, l'alternativa è Roberto Mancini che ha un ottimo rapporto con Chiellini con cui ha condiviso sicuramente l'esperienza all'Italia campione d'Europa nel 2020-2021. Ma non manca una terza ipotesi.

Tudor si era presentato regolarmente agli allenamenti della Juve stamattina

Palladino è stata vagliata come soluzione ma non decolla nonostante il parere positivo di Modesto che ha lavorato con lui a Monza. Sky inoltre rivela un retroscena relativo a Tudor che stamattina si sarebbe presentato alla Continassa per dirigere gli allenamenti. Prima di iniziare però Comolli gli ha comunicato la decisione. Tudor paga anche per colpe non sue anche se c'è da dire che non è stato mai scelto da questo management. Sta di fatto che la Juve voleva andare avanti con Tudor il più possibile ma ha voluto dare una svolta andando subito su allenatori di un certo peso.

