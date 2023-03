La Juve non sa gestire il vantaggio a Friburgo, Allegri è una furia con i suoi: “Così non va bene” Allegri bacchetta la Juventus nonostante la qualificazione ai quarti di Europa League e la vittoria in casa del Friburgo.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus è tra le migliori otto squadre dell'Europa League. I bianconeri hanno vinto 2-0 in casa del Friburgo grazie alle reti di Vlahovic e Chiesa, bissando la vittoria dell'andata firmata da Di Maria. Una gara molto strana per i bianconeri, che nella ripresa pur essendo in superiorità numerica hanno subito molto l'iniziativa dei tedeschi.

Massimiliano Allegri ha sottolineato proprio questa situazione ai microfoni di Sky nel post-match e ha fatto trasparire il suo disappunto per questa situazione: "Era importante passare il turno, abbiamo giocato una buona partita nel primo tempo. In vantaggio di un uomo dobbiamo fare scelte migliori, gestire meglio la palla. Ci siamo creati qualche difficoltà, anche perché per loro non cambiava niente. Più tenevamo la palla e più era facile non subire queste situazioni".

Il tecnico bianconero è stato pescato dalle telecamere in più di una situazione non essere soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi in campo: "Ci sono state 2-3 situazioni, poi la ciliegina sulla torta l'ha messa Szczesny con quel lancio su Kean… Sono situazioni che vanno migliorate, ma dipende anche dalle qualità degli attaccanti: escludendo Di Maria sono tutti contropiedisti".

Allegri non ha apprezzato il modo in cui i suoi hanno gestito la superiorità numerica e come hanno fatto circolare il pallone con un uomo in più rispetto agli avversari.

In merito al gol di Dusan Vlahovic, che si è sbloccato dopo diverse settimane, e quello di Federico Chiesa ha affermato: "Sono contento per l'aspetto psicologico, ma serve guardare la prestazione del secondo tempo e migliorare. Non possiamo fare errori così sulle scelte e le linee di passaggio, così non va bene".

La vittoria e la qualificazione danno alla Juventus la possibilità di potersi giocare una competizione europea: la rosa bianconera è di altissimo livello per l'Europa League e arrivare in fondo farebbe dimenticare quanto fatto nella fase a gironi di Champions League.