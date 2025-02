video suggerito

La guardia del corpo di Messi battuto per la prima volta da un invasore: lo atterra in scivolata Yassine Cheuko, la spietata guardia del corpo di Leo Messi, ha conosciuto per la prima volta la 'sconfitta' nella sua missione di sventare ogni pericolo o fonte di turbamento per il campione argentino. Il bodyguard è stato atterrato in scivolata da un invasore durante un'amichevole giocata dall'Inter Miami a Panama.

A cura di Paolo Fiorenza

Prima o poi doveva succedere: la guardia del corpo di Leo Messi, l'uomo temprato a ogni pericolo che lo segue ovunque – dentro e fuori dal campo – per sventare, prevenire e in ultima analisi sopprimere con le cattive ogni minaccia che possa solo turbare la serenità del campione argentino, è stato battuto da un invasore, che è riuscito ad atterrarlo con un'entrata in scivolata e poi ad abbracciare Messi prima che il bodyguard potesse impedirlo.

Yassine Cheuko è ormai una sagoma conosciuta in tutto il mondo, visto che i suoi interventi di ‘salvataggio' dell'otto volte Pallone d'Oro (alcuni dei quali ridicoli, visto che spesso le ‘minacce' erano solo ragazzi in cerca di selfie che sono stati placcati molto duramente) sono finiti in video che hanno avuto milioni di visualizzazioni. Esperto di arti marziali, spietato all'occorrenza, Cheuko è l'ombra inseparabile di Messi da quando nell'estate del 2023 ha lasciato Parigi per trasferirsi in Florida all'Inter Miami. Domenica la formazione allenata da Javier Mascherano ha giocato un'amichevole prestagionale contro lo Sporting San Miguelito a Panama, vincendo 3-1.

La guardia del corpo di Messi conosce la prima ‘sconfitta': atterrato da un invasore a Panama

È stato in quella circostanza che il bodyguard forzuto e super veloce ha conosciuto per la prima volta l'onta della ‘sconfitta' da chi voleva peraltro solo avvicinarsi per un veloce saluto a Messi. Cheuko quando vede qualcuno entrare in campo, obbedisce solo a un imperativo: scattare come un pazzo per intercettarlo e renderlo inoffensivo. Anche stavolta lo ha fatto, ma quando sembrava essere riuscito nell'intento, parandosi di fronte al giovane che era entrato in campo, quest'ultimo ha perso l'equilibrio e lo ha atterrato con una scivolata, non cattiva ma tale da farlo cadere a terra.

L'incidente ha concesso all'invasore un breve attimo di vantaggio sulla guardia del corpo, permettendogli di rialzarsi prima di lui e presentarsi al cospetto di Messi, abbracciandolo in maniera pacifica. È stato un momento fugace, prima che Cheuko balzasse in piedi e trascinasse via il giovane, sorridendo appena un po' per la sua caduta. Niente di grave per chi in vita sua ha vissuto situazioni ben più pericolose, praticando anche arti marziali, taekwondo e boxe, nonché partecipando a diversi combattimenti di MMA.