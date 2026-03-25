La grave accusa dell’ex nutrizionista del Real: “Usano ChatGPT per prescrivere gli integratori”

Itziar Gonzalez ha lavorato un anno al Real Madrid e ha puntato il dito contro lo staff medico dopo il caso Mbappé: “Spero che ingaggino persone competenti e istruite”

Il retroscena sull'infortunio di Mbappé al Real Madrid sembra quasi assurdo, ma c'è qualcuno che traccia un quadro ancora peggiore: lo staff medico non avrebbe capito subito il problema del francese perché avrebbero esaminato il ginocchio sbagliato, ottenendo una diagnosi errata. Il giocatore si è fatto curare poi a Parigi dove ha trovato in fretta la soluzione. Itziar Gonzalez, ex nutrizionista del club che ha fatto causa alla società dopo aver ricevuto alcune molestie, non ha risparmiato critiche ai suoi vecchi colleghi raccontando dei dettagli piuttosto raccapriccianti.

Il racconto di Itziar Gonzalez sullo staff medico del Real

Dovrebbe essere una delle eccellenze mondiali, ma sul caso Mbappé lo staff medico dei Blancos ne esce con la reputazione a pezzi. Hanno sbagliato la diagnosi perché hanno commesso un errore effettuando la risonanza magnetica sul ginocchio sano anziché su quello infortunato. Ma secondo Itziar Gonzalez questi errori sono all'ordine del giorno pubblicando qualvhe dettaglio sul suo profilo Instagram: "Non so cosa sia peggio: questo, o il fatto che prescrivano integratori basandosi sulla versione gratuita di ChatGPT".

L’accusa ell’ex nutrizionista sul suo profilo Instagram

Un'accusa gravissima da parte dell'ex nutrizionista che ha trascorso un anno al Real Madrid prima di essere stata mandata via e aver portato in tribunale il club per aver ricevuto molestie. Racconta che utilizzavano ChatGPT per avere consigli sugli integratori e ha ringraziato Mbappé per aver portato a galla la verità sullo staff medico che non sarebbe all'altezza di una squadra che lavora con i migliori giocatori al mondo: "Grazie, Kylian. Spero che ingaggino persone competenti e istruite, piuttosto che individui ignoranti, narcisisti e ben introdotti che non fanno altro che danneggiare i ragazzi."