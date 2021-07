Il countdown per l'inizio delle Olimpiadi di Tokyo è partito e l'attesa cresce sempre di più. Nonostante la grande diffidenza della popolazione locale verso l'evento e i possibili provvedimenti che potrebbero arrivare dal Comitato Organizzatore nei prossimi giorni, i Giochi Olimpici non sono un evento qualsiasi e l'interesse è sempre importante. La manifestazione prenderà il via il prossimo 23 luglio 2021 con la cerimonia di apertura e nelle scorse ore sono iniziate ad arrivare le liste delle convocazioni di diverse discipline di alcuni paesi che parteciperanno all'evento.

Tra le tante che sono state comunicate ha suscitato interesse, e anche un po' di simpatia, quella della squadra maschile di calcio della Germania: la Federazione tedesca ha pubblicato sui propri profili social un video con la lista dei 19 giocatori che prenderanno parte al torneo olimpico, che si terrà dal 22 luglio al 7 agosto, omaggiando il cartone animato Holly e Benji, o Capitan Tsubasa per i puristi del fumetto. I giocatori e il selezionatore sono stati riprodotti tutti nel formato audiovisivo d'animazione come nel famoso cartoon che ha segnato la giovinezza di milioni di bambini e appassionati di tutto il mondo.

I tedeschi affronteranno nella fase a gironi il Brasile all'esordio, poi l'Arabia Saudita e la Costa d'Avorio: le due migliori di ogni girone si qualificano la fase a eliminazione diretta, che partirà dai quarti di finale.

In base alle indicazioni del selezionatore della DFB, Stefan Kuntz, la Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) ha comunicato che nella lista dei 19 giocatori convocati ci sono anche Nadiem Amiri del Bayer Leverkusen e Maximilian Arnold del Wolfsburg, due giocatori che hanno vinto il titolo europeo Under 21 nel 2017 sotto la guida di Kuntz: a completare il trio di giocatori nati prima del 31 dicembre 1996 c'è Max Kruse dell'Union Berlin. Nella squadra olimpica ci sono anche sette giocatori che hanno vinto l'Europeo U21 a Lubiana un mese fa: si tratta di Niklas Dorsch del Gent, Ismail Jakobs del Colonia, Arne Maier dell'Hertha Berlino, Amos Pieper dell'Arminia Bielefeld, David Raum dell'Hoffenheim, Anton Stach del Greuther Fürth e Josha Vagnoman dell'Amburgo.