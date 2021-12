La gaffe del telecronista in diretta TV: si unisce al coro dei tifosi contro il governo Un coro dei tifosi contro il governo durante un match di Carabao Cup tra il Liverpool e il Leicester è stato l’oggetto di una gaffe di un telecronista della TV olandese.

A cura di Marco Beltrami

Il calcio inglese si ritrova a fare i conti ancora una volta con la pandemia, con il Boxing Day che rischia di essere ridotto all'osso a causa delle partite rinviate. Meglio concentrarsi dunque su chi riesce invece a scendere in campo e regalare spettacolo, come per esempio il Liverpool. La squadra di Jurgen Klopp nei quarti di finale della Carabao Cup è riuscita ad avere la meglio del Leicester ai calci di rigore, dopo aver rimesso il discorso in parità in pieno recupero.

Sotto di due gol fino a quasi il 70′, i Reds hanno trovato ad Anfield la forza di pareggiare con il 3-3 in pieno recupero grazie a Minamino. Una partita incredibile che ha entusiasmato il pubblico di casa, come sempre accorso in massa per incoraggiare i propri beniamini. Uno sforzo premiato dai giocatori di Klopp che hanno conquistato dunque il pass per le semifinali della competizione nazionale. Come accaduto anche in occasione di altri match, i tifosi del Liverpool ne hanno approfittato anche per mettere da parte per un attimo il calcio, e protestare contro il governo conservatore.

Ad un certo punto dagli spalti dello stadio di Anfield si è alzato un coro, che da quelle parti non è una novità, ovvero "fuck the tories", ovvero "fan***o i tories (i rappresentanti del "Partito Conservatore"). L'episodio ha avuto anche una particolare eco, grazie alla gaffe di un telecronista della TV olandese. Quest'ultimo probabilmente sulla scia dell'entusiasmo per il racconto di un match dalle grandissime emozioni, ha iniziato a cantare a sua volta il ritornello, con tanto di risate, unendosi di fatto in diretta al coro anti-governativo.

Leggi anche La giocata di Conte manda in visibilio i tifosi del Tottenham che gli dedicano un coro

Il video dell'episodio come sempre è finito sui social, e ne è nato un dibattito anche politico. Tanti tifosi si sono chiesti il motivo dell'astio dei tifosi del Liverpool nei confronti dei tories, e le risposte tra i commenti sono state le più disparate. Non sono mancate anche vere e proprie ricostruzioni storiche.