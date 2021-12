Il Boxing Day vacilla, rinviate ufficialmente due partite di Premier del 26 dicembre La Premier League ha annullato ufficialmente due partite del Boxing Day a causa di numerosi di Covid all’interno del gruppo squadra del Leeds e del Watford.

A cura di Alessio Morra

Il campionato inglese non è stato sospeso e per le partite del 26 dicembre non ci sono nemmeno limitazioni alla capienza degli stadi, nonostante l'aumento dei casi di Covid e le numerosissime politiche che accompagnano la Premier League (e pure il Premier inglese Boris Johnson). Ma adesso inizia a vacillare anche il Boxing Day. Perché a causa del Covid sono state cancellate due partite della 19a giornata. E non si può escludere che a cascata arrivino ulteriori rinvii e non si può certamente escludere la possibilità del rinvio totale del turno di campionato, e sarebbe clamoroso perché si interromperebbe la tradizione.

Il Liverpool ha dato l'annuncio, con una nota, che la sfida contro il Leeds del 26 dicembre è stata rinviata a data da destinarsi. Decisione presa a causa dell'aumento dei contagi Covid: "Noi possiamo confermare che la partita con il Leeds del 26 dicembre è stata rinviata. L'incontro del Boxing Day sarà riprogrammato dopo che la Premier League ha stabilito che non si poteva disputare il match il 26 dicembre a causa del numero di casi positivi di COVID-19 all'interno della squadra di Leeds".

Liverpool-Leeds, che si sarebbe dovuta giocare alle ore 13.30, non è l'unico match che salta. Perché è stato rinviato anche Wolverhampton-Watford, un incontro importante per la squadra di Ranieri che a causa di un elevato numero di contagi non è scesa in campo nelle ultime due partite. Nella squadra londinese c'è un numero molto elevato di contagiati: "Il Watford continua ad avere un numero insufficiente di giocatori da poter schierare, dopo che era stato rinviata anche la partita con il Crystal Palace di sabato scorso in seguito di un'epidemia di Covid-19. Considerando che molti giocatori usciranno dall'isolamento, si prevede che Watford sarà disponibile per la partita di martedì 28 dicembre, contro il West Ham".