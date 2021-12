La Premier League non si ferma per il Covid e riparte con il Boxing Day, ma c’è una novità Nonostante i numerosi casi di Covid, la Premier League non si ferma e disputerà regolarmente i turni di campionato in programma e ripartirà con il Boxing Day.

A cura di Alessio Morra

Si sta avvicinando uno dei momenti più attesi dagli appassionati di calcio e soprattutto dagli amanti della Premier League, che come d'abitudine nel periodo natalizio è pronta a dar vita a un numero impressionante di partita. Questa volta sono tre i turni in programma, naturalmente si parte con il Boxing Day del 26 dicembre. Ma per qualche giorno in Inghilterra ha aleggiato la possibilità di sospendere il campionato a causa dei numerosi casi di Covid all'interno delle squadre inglesi. Ma le società hanno deciso di non sospendere le partite in programma nelle prossime settimane.

Il Covid è tornato con prepotenza nella vita di tutti noi, la variante Omicron sta creando problemi enormi a tanti paesi europei, compresa l'Inghilterra che ha superato la scorsa settimana gli 80mila contagi giornalieri. Nemmeno il mondo del calcio è rimasto escluso da questa situazione. Diverse squadre hanno dovuto fare i conti con il Covid, su tutte il Tottenham, ma anche il Manchester United, il Leicester e il Watford hanno avuto tanti calciatori contagiati. E nelle ultime due settimane tante partite sono state rinviate e per questo c'è anche una classifica anomala.

Si era pensato di sospendere il campionato, ma i 20 club nella giornata di oggi dopo essersi riunite hanno stabilito che si proseguirà e dunque non ci saranno sospensioni nei prossimi giorni. Il calendario è stato confermato con i turni del 26 dicembre, del 28 dicembre e dell'1 gennaio. Nella riunione si è discusso anche dei tanti recuperi che andranno inseriti in un calendario sempre molto folto. E la FA sta pensando di abolire le gare di replay del 3° e 4° turno di FA Cup, in questo modo andrebbero recuperati degli ‘slot' che renderebbero più agevole la programmazione delle gare rimandate.