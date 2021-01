La Fiorentina ha perso in malo modo a Napoli ma nelle ore successive la sconfitta allo stadio Maradona è passata in secondo piano perché a prendersi la ribalta è stata la foto che José Maria Callejon ha scattato con lo staff azzurro dopo la gara e ha pubblicato sul profilo Instagram, salvo poi rimuoverla. Dopo sette stagioni passate ai piedi del Vesuvio, il calciatore spagnolo ha giocato per la prima volta da avversario nello stadio che era casa sua e al termine della partita è andato a salutare negli spogliatoi lo staff medico degli azzurri. L'ufficio stampa del club viola si era sincerato che lo scatto non venisse diffuso sui social, ma così non è avvenuto.

Nelle ore successive alla pubblicazione è montata la rabbia dei tifosi toscani, che hanno commentato in maniera negativa questo gesto dopo la nefasta prestazione di ieri delle squadra di Cesare Prandelli e dopo le tante manifestazioni di disappunto sui social network della società la foto è stata rimossa. Appena è stata pubblicata dall'ex calciatore azzurro, però, l'immagine è diventata virale e questo non è piaciuto molto ai tifosi della Viola. La Fiorentina, d'altro canto, ha specificato che lo spagnolo era il primo ad essere molto arrabbiato e dispiaciuto per la prestazione sua e quella della squadra contro il Napoli e ha ribadito che il ragazzo nato a Motril non è stato influenzato minimamente dal passato in maglia azzurra.

La Fiorentina ha vissuto un pomeriggio terribile e dopo le sei reti prese dalla squadra di Rino Gattuso è arrivata l'ammissione di colpa di Cesare Prandelli, che nel post gara ha affermato: "Chiedo scusa, ora zitti e lavorare". I prossimi giorni non saranno facili da gestire, perché i viola sembravano aver trovato una strada diversa con l'arrivo dell'ex CT ma questo brutto risultato ha fatto ripiombare la Fiorentina nelle tenebre. Domenica al Franchi arriva il Crotone, non si può più sbagliare.