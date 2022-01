La foto della madre di Ronaldo in compagnia fa impazzire i tifosi: “Si convince prima la famiglia” Una presenza a sorpresa al fianco della madre di Cristiano Ronaldo ha scatenato i tifosi: “Andrà a giocare lì”.

Stasera Cristiano Ronaldo sarà impegnato col Manchester United nel posticipo di Premier League contro il Wolverhampton, dopo aver salutato l'arrivo del 2022 con un messaggio in cui si dice "non felice" dell'attuale situazione dei Red Devils – settimi in campionato a ben 22 punti dal City – e invita i compagni a dare il massimo per assecondare la sua immutata fame di successi. Il ritorno del portoghese a Old Trafford dopo 12 anni non è riuscito a far fare l'auspicato ultimo passo ad una squadra che l'anno scorso si era classificata seconda in Premier, anzi ha acuito le difficoltà di Solskjaer – poi rimpiazzato da Rangnick – nel trovare una quadratura tattica, alla luce del ben noto individualismo di CR7 e del suo scarso contributo in fase di non possesso.

Tuttavia il nome di Ronaldo resta sempre uno dei più desiderati a livello planetario ed è bastata una foto spuntata fuori a sorpresa – e condivisa sui social dai diretti interessati – a far impazzire i tifosi di un altro club, che sognano di vedere il cinque volte Pallone d'Oro coi propri colori. Nella foto in questione si vedono l'uno a fianco dell'altra il vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz, e la madre di Ronaldo, Dolores Aveiro. L'immagine è stata scattata qualche ora fa sull'isola di Madeira, dove la donna vive e dove è nato CR7.

Ma che ci faceva lì il dirigente del Flamengo? Braz si è recato a Madeira per discutere con Paulo Sousa, che è stato appena annunciato come nuovo allenatore del Flamengo per la prossima stagione, dopo aver lasciato – in mezzo alle polemiche – il suo incarico di CT della Polonia. Mentre il vicepresidente del Mengão si trovava sull'isola natale di Ronaldo ha incontrato la madre del giocatore in un ristorante nel villaggio di Porto Moniz. La foto è finita sui rispettivi profili Instagram, ma anche su quello Twitter di Braz, che ha giocato su una possibile trattativa fatta partire proprio ‘lavorandosi' donna Dolores: "Il convincimento inizia sempre con la famiglia".

La stessa Aveiro aveva condiviso in precedenza la medesima foto su Instagram, ironizzando sul fatto che fosse lei l'oggetto delle attenzioni di mercato del Flamengo: "Il mondo è piccolo, ho qualche giorno per analizzare la tua proposta se trasferirmi o no…". E proprio sotto il suo post si sono scatenati i tifosi rubronegri, ipotizzando una possibile conclusione della carriera in Brasile per il campione di Funchal, tra sogni e ironie.

Il Flamengo è attualmente una big del Sudamerica: campione di Libertadores nel 2019, ha perso la finale di quest'anno contro il Palmeiras, mentre in campionato si è piazzato secondo dietro l'Atletico Mineiro. In rosa ci sono tanti giocatori noti al calcio europeo, da Gabigol, Isla, Diego e Andreas Pereira – rispettivamente ex Inter, Juve e Lazio – a Filipe Luis e David Luiz. Il club è ambizioso, come dimostra la firma di Sousa come allenatore, ma appare davvero difficile che il nuovo tecnico possa ritrovare a Rio de Janeiro il connazionale Ronaldo…