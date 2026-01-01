Calcio
La fortuna sfacciata del Sudan, agli ottavi di Coppa d’Africa senza aver mai segnato “veramente” un gol

I “Coccodrilli del Nilo” devono tutto all’autorete che ha regalato loro la vittoria nella sfida con la Guinea Equatoriale. La qualificazione è arrivata come migliore terza e con una differenza reti di -4.
A cura di Maurizio De Santis
Immagine

Il Sudan si è qualificato agli ottavi di finale di Coppa d'Africa 2025 come una delle quattro migliori terze classificate e senza mai segnare "veramente" un gol nel Girone E. O, meglio, senza che i suoi calciatori lo abbiano mai fatto. In realtà, deve tutto all'autorete di Saul Coco (che in Italia indossa la maglia del Torino, in Serie A): è lo sfortunato calciatore della Guinea Equatoriale che grazie alla sua deviazione maldestra regalò agli avversari una vittoria (1-0) rivelatasi poi decisiva al termine della fase a gruppi. Quell'episodio ha fatto la fortuna dei "Coccodrilli del Nilo" che sono riusciti a passare nonostante due sconfitte (senza aver fatto gol) e una differenza reti tutt'altro che lusinghiera (-4). Il prossimo impegno in calendario è per il 3 gennaio, quando nel primo confronto a eliminazione diretta il Sudan incontrerà il Senegal (campione in carica nel 2022 e una delle nazionali più forti del torneo).

Come ha fatto il Sudan a qualificarsi tra le migliori terze

Un risultato minimalista, ottenuto per il rotto della cuffia e perché le altre nazionali sono riuscite addirittura a fare oggettivamente peggio a giudicare dal bilancio dei numeri. Il Sudan era stato inserito nel Gruppo E con Algeria, Burkina Faso e Guinea Equatoriale, un abbinamento che s'è rivelato benedetto dalla sorte alla luce di come sono andate le cose: sconfitte per 3-0 con l'Algeria, 2-0 con il Burkina Faso; vittoria per 1-0 con la Guinea Equatoriale. Una sequenza di esiti che è stata ugualmente sufficiente per spingersi agli ottavi assieme ad altre "migliori terze" in extremis quali Tanzania (addirittura con 2 punti), Mozambico e Benin.

La qualificazione agli ottavi di finale è un risultato storico per il Sudan, che non raggiungeva la fase a eliminazione diretta di una Coppa d'Africa da ben 13 anni: l'ultima volta è stata nel 2012, sotto la guida dell'allenatore Kwesi Appiah.

Il tabellone degli ottavi di finale di Coppa d'Africa

Gli ottavi di finale si disputeranno tra il 3 e il 6 gennaio e determineranno la griglia dei quarti in programma il 9 e il 10 gennaio. Semifinali in calendario per il 14 gennaio, mentre il 17 si gioca la finale per il 3° posto e il 18 quella per l'assegnazione del titolo di Coppa d'Africa 2025. Di seguito il tabellone:

  • Ottavo 1: Senegal – Sudan (3 gennaio)
  • Ottavo 2: Mali – Tunisia (3 gennaio)
  • Ottavo 3: Marocco – Tanzania (4 gennaio)
  • Ottavo 4: Sudafrica – Camerun (4 gennaio)
  • Ottavo 5: Egitto – Benin(5 gennaio)
  • Ottavo 6: Nigeria – Mozambico (5 gennaio)
  • Ottavo 7: Algeria –  RD Congo (6 gennaio)
  • Ottavo 8: Costa d'Avorio – Burkina Faso (6 gennaio).

Sudan qualificato, è andata decisamente male ad altre nazionali i cui risultati deludenti hanno scosso le istituzioni calcistiche del Paese. L'Angola, fuori ai gironi, è stata convocata per spiegare cosa non ha funzionato. Addirittura il governo del Gabon (protagonista di prestazioni molto deludenti) ha licenziato gli allenatori della nazionale e sospeso la squadra a tempo indeterminato!

Calcio
Notizie
Immagine
Calcio
