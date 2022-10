La Fiorentina si rialza e fa 5 gol agli Hearts: Italiano punta al primo posto in Conference League La Fiorentina ha battuto per 5-1 l’Heart of Midlothian e ora punta al primo posto del girone di Conference League: doppietta di Gonzalez e gol di Jovic, Biraghi e Barak.

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina rialza la testa e punta a giocarsi tutte le sue chance di passaggio al turno successivo di Conference League nello scontro diretto contro il Basaksehir. La squadra di Vincenzo Italiano ha battuto per 5-1 l'Heart of Midlothian e si è scrollata di dosso un po' di pressione dopo la brutta sconfitta subita in campionato dalla Lazio e le tante critiche per le difficoltà in zona gol.

La Viola ha indirizzato il match già nei primi 45′, quando ha realizzato quattro gol: è la seconda volta, la prima in casa, nelle competizioni europee per il club toscano mentre la precedente è datata 2009/2010 in Champions League, contro il Debreceni.

La sfida è iniziata con l'errore di Amrabat e il palo da Humphrys, ma dopo si è abbattuta tutta la forza della squadra gigliata sulla difesa scozzese. Prima è stato Jovic a sbloccare l'incontro e dopo il palo colpito da Mandragora è arrivata la bella rete su punizione di capitan Biraghi. Subito dopo la mezz'ora sono Nico Gonzalez e Barak a mettere la sfida su binari comodissimi per gli uomini di Italiano.

All'inizio della ripresa, proprio come accaduto nei minuti iniziali della partita, è Humphrys a trovare il gol per gli scozzesi ma Nico Gonzalez mette la parola fine al match spiazzando Gordon su calcio di rigore.

La Fiorentina si giocherà tutto nello scontro diretto contro i turchi dell'Istanbul Basksehir, che hanno 3 punti in più dei viola e il vantaggio della vittoria dell'andata: per andare direttamente agli ottavi servirà batterli in casa e poi valutare la situazione dopo l'ultimo turno. In caso di secondo posto la Viola affronterà una della terze classificate dei giorni dell'Europa League.

Il tabellino di Fiorentina-Hearts

RETI: 5′ Jovic, 22′ Biraghi, 32′ e 79′ Gonzalez, 38′ Barak, 47′ Humphrys.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi (80 Venuti); Barak (80′ Bianco), Amrabat, Mandragora (46′ Duncan); Gonzalez, Jovic (46′ Saponara), Kouamé (87′ Cabral). Allenatore: Italiano.

HEARTS (4-3-3): Gordon; Atkinson, Kingsley (16′ Sibbick), Cochrane, Halliday; Devlin, Haring, Grant (46′ Smith); Forrest (46′ Kiomourtzoglou), Humphrys (74′ Shankland), Mckay (75'Henderson). Allenatore: Neilson.

ARBITRO: Ivan Bebek (CRO)