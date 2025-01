La Fiorentina rialza la testa e accende la corsa Champions, Lazio battuta 2-1: la Juve ora dista un punto

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina di Raffale Palladino rialza la testa e batte un colpo fortissimo nella corsa Champions contro la Lazio: la Viola si impone allo stadio Olimpico grazie ai gol nei primi minuti Adli e Beltran. Ora la Juventus ora dista un solo punto per i toscani, che accorciano anche sulla squadra di Marco Baroni (+3).

Parte fortissimo la Fiorentina, che capitalizza al massimo due azioni sviluppate sulle fasce e mette subito al sicuro il risultato dopo neanche metà prima frazione: la Viola gioca in maniera consapevole e sicura dello spartito da seguire. Lazio in difficoltà in fase di costruzione e negli ultimi 16 metri nella prima parte, cosa non usuale in questa stagione; ma nella ripresa riesce a cambiare l'inerzia e nei minuti finali sfiora il pareggio.

Adli-Beltran, uno-due Viola nei primi minuti all'Olimpico: Lazio KO

La Fiorentina si porta subito in vantaggio grazie ad Yacine Adli, che ha capitalizzato al massimo un errore in uscita della Lazio: Gosens ha servito un grande cross per il centrocampista francese che da centro area batte Provedel con un tiro di destro al volo.

Il raddoppia della Viola è arrivato pochi minuti dopo con Lucas Beltran, che ha insaccato indisturbato sul secondo palo un cross morbidissimo di Dodo: difesa della Lazio schiacciata e poco reattiva.

Secondo quanto riporta Opta, la Fiorentina ha segnato due gol nei primi 20′ di gioco in trasferta contro le due squadre della Capitale (Roma e Lazio) solo per la seconda volta in Serie A, dopo quella del 1959, contro i biancocelesti, con Hamrin (6′) e Montuori (13′).

Nella ripresa Marco Baroni manda in campo Rovella e Pedro per cercare di cambiare marcia ma la Fiorentina riesce a tenere bene il campo nonostante la costante iniziativa offensiva dei capitolini. Nei minuti finali la Lazio è riuscita ad accorciare le distanze con un colpo di testa ravvicinato di Marusic e solo il palo ha tolto a Pedro la gioia del gol del pareggio. La Viola riesce a portare a casa l'intera posta in palio e una vittoria preziosissima nella corsa alla Champions.

Lazio-Fiorentina, il tabellino

RETI: 11′ Adli, 17′ Beltran, 91′ Marusic.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Rovella, Pedro, Noslin, Tchaouna, Castrovilli, Hysaj, Basic, Ibrahimovic. Allenatore: Baroni.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Leonardelli, Sottil, Valentini, Comuzzo, Moreno, Richardson, Caprini, Harder, Parisi, Kouame. Allenatore: Palladino.

ARBITRO: Antonio Rapuano.