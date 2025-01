video suggerito

Adli viene espulso dall'arbitro dopo essere stato sostituito: cosa è successo in Lazio-Fiorentina Cosa è successo durante il cambio di Adli in Lazio-Fiorentina: perché il giocatore è stato espulso mentre tornava in panchina dopo la sostituzione di Palladino.

A cura di Ada Cotugno

Adli ha vissuto una situazione piuttosto inusuale subendo un'espulsione mentre si recava in panchina subito dopo il cambio: al 63′, con la Fiorentina avanti sulla Lazio per 2-0, l'ex Milan è stato protagonista di un momento di tensione altissima che gli è costato un'espulsione e una sfuriata da parte di Raffaele Palladino che non poteva credere ai suoi occhi.

Mai prima di ora l'allenatore aveva visto un suo giocatore guadagnarsi un cartellino rosso mentre si faceva largo verso il suo posto in panchina, con due ammonizioni arrivate nel giro di pochi minuti per delle leggerezze sicuramente evitabili che hanno causato anche grandi proteste.

Cosa è successo al momento del cambio di Adli

Tutto è cominciato intorno al 63′, quando Palladino ha deciso di richiamare Adli per mandare in campo Comuzzo per l'assalto finale alla Lazio. Una mossa che in realtà non gli ha portato molta fortuna: il francese è uscito dal campo molto lentamente e l'arbitro Rapuano ha deciso di ammonirlo per perdita di tempo, il primo passo falso della sua serata che gli ha riservato la sorpresa più amara.

Mentre si avvicinava alla panchina per prendere posto l'ex Milan ha sfogato tutta la sua rabbia calciando lontano un pallone, una mossa letta dall'arbitro come gesto di stizza. Per questo motivo il fischietto della sezione di Rimini ha deciso di ammonirlo nuovamente, mostrandogli quindi il cartellino rosso per somma di gialli: il calcio al pallone è stato visto come un gesto antisportivo e per questo Adli è stato espulso dalla panchina scatenando il caos all'interno dell'area tecnica della Fiorentina.

Palladino è andato a muso duro contro l'arbitro e tutti hanno protestato, ma non c'è stato niente da fare perché l'arbitro non è tornato sui suoi passi. Il francese è ritornato a testa bassa negli spogliatoi, sconvolto da un'espulsione evitabilissima che lo ha sorpreso proprio quando aveva appena lasciato in campo. Per il cartellino rosso di questa sera la Viola non potrà averlo a disposizione nella prossima giornata di Serie A contro il Genoa.