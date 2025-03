video suggerito

Correa viene espulso e riempie di parolacce l'arbitro: rischia fino a 12 giornate di squalifica Il calciatore argentino è stato espulso all'88' di Getafe-Atletico Madrid. Correa dopo aver visto il rosso ha offeso pesantemente l'arbitro e ora può ricevere una maxi squalifica.

A cura di Alessio Morra

L'Atletico Madrid ha perso con il Getafe una partita in modo delittuoso. I Colchoneros, in piena lotta per la Liga con Real Madrid e Barcellona, tra l'88' e il 932 hanno incassato due gol e sono stati sconfitti per 2-1. I gol li hanno subiti dopo l'espulsione di Angel Correa, che dopo aver subito il cartellino rosso ha riempito di parolacce l'arbitro e adesso rischia una squalifica di 12 giornate.

Correa espulso per un fallaccio poi offende l'arbitro

L'Atletico Madrid era avanti di un gol, siglato da Sorloth, quando all'88' viene espulso Correa. L'argentino è stato espulso per aver effettuato un brutta fallo su un calciatore avversario. Rosso diretto per un intervento oltre i limiti. La foga eccessiva è stata pagata a caro prezzo dall'argentino che si è visto sventolare un cartellino rosso dall'arbitro Cuadra Fernandez.

Non contento, Correa, dopo aver lasciato in 10 i compagni di squadra, ha iniziato a offendere l'arbitro. Una serie di improperi. Parolacce in serie, espressione offensive: "Figlio di ….", "Sei un codardo". Poi ha offeso anche la madre del direttore di gara, che ha sentito e annotato tutto, così come gli ufficiali di gara.

Correa riceverà una squalifica pesantissima: stop da 4 a 12 giornate

Il cartellino rosso già gli ‘regalava' un turno di squalifica, ma quelle parole produrranno una moltiplicazione e lo stop sarà durissimo, regolamento alla mano. Al punto 94 è stabilito che per episodi del genere la sanzione va dalle 4 alle 12 giornate di squalifica.

E l'Atletico Madrid dopo essere rimasto in 10 è stato battuto per 2-1 dal Getafe. Una sconfitta pesantissima che può considerarsi letale, considerato che Simeone, Real e Barcellona sono in una manciata di punti. La doppietta di Arambarri può incidere tanto sul campionato della seconda squadra di Madrid.