La Fiorentina perde contro il Losanna in Conference League: giocherà gli spareggi per gli ottavi

Anche in Conference League la Fiorentina fa fatica e nell'ultima giornata della fase campionato trova una sconfitta che la estromette ufficialmente dalle prime otto classificate: la squadra di Vanoli non è riuscita a qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale ma dovrà giocare gli spareggi dopo la sconfitta per 1-0 contro il Losanna. Affronterà una tra Jagiellonia e Omonia Nicosia. Un KO pesante arrivato in una gara dove la viola si è presentata in campo con un massiccio turnover, ma neanche l'ingresso dei titolari ha cambiato il corso della gara ed evitato l'ennesima sconfitta della stagione.

Il Losanna vince, playoff per la Fiorentina

Entrare nelle prime 8 classificate era un'impresa complessa perché oltre alla vittoria servivano anche diversi incastri delle dirette rivali, ma la sconfitta ha messo la pietra tombale su qualsiasi speranza. Basta un gol di Sigua all'inizio del secondo tempo per far vincere il Losanna per 1-0, ma gli svizzeri per un soffio non riescono ad accedere agli ottavi e finiscono noni in classifica. È stata un'altra serata davvero amara contro la Fiorentina che è scesa in campo con le seconde linee perché la missione in campionato vale più di ogni altra cosa, anche delle ambizioni europee.

La squadra di Vanoli è entrata in campo con la testa a domenica, alla partita contro l'Udinese che potrebbe essere già decisiva per il campionato. Lo dimostra l'assenza dei titolarissimi e anche l'atteggiamento arrendevole che poteva costare una sconfitta ancora peggiore: neanche dopo l'ingresso di Kean, Mandragora e Gudmundsson la situazione cambia e gli svizzeri arrivano più volte a un passo dal secondo gol. La Fiorentina si piazza al 15esimo posto in classifica e a febbraio affronterà i playoff per qualificarsi agli ottavi di finale della Conference League.