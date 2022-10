La Fiorentina lascia lo spogliatoio nel lerciume in Scozia, poi si difende: “L’acqua era fredda” Dalla Scozia piovono accuse sulla Fiorentina per le condizioni disastrose in cui è stato lasciato lo spogliatoio ospite al termine del match di Conference League contro gli Hearts.

A cura di Paolo Fiorenza

La Fiorentina torna dalla trasferta di coppa in Scozia con una bella iniezione di fiducia: benzina necessaria dopo la sconfitta nell'ultima giornata di campionato in casa dell'Atalanta. Adesso la truppa di Italiano è attesa dalla sfida casalinga di lunedì contro la Lazio, intanto si prende il secondo posto nel girone di Conference League alle spalle dell'Istanbul Başakşehir, proprio davanti agli Hearts battuti sonoramente per 3-0 giovedì sera.

Davanti ai 17mila spettatori del piccolo impianto di Tynecastle Park, tutto esaurito per l'occasione, i viola hanno avuto gioco facile fin dall'inizio, mettendo la gara in discesa con la rete di Mandragora al 4′ e poi chiudendola con i gol di Kouamé e Jovic. Il match giocato a Edimburgo ha avuto peraltro una coda sgradevole dopo il fischio finale, quando la squadra viola aveva già lasciato lo stadio.

Lo stadio di Tynecastle Park, terreno di gioco degli Heart of Midlothian

Sui social è stato diffuso un video che mostra le condizioni disastrose in cui si trovava lo spogliatoio ospite dopo che la Fiorentina se n'era andata. Caos assoluto, rifiuti e asciugamani a terra, lerciume ovunque. Inutile dire che il filmato è stato commentato in maniera molto negativa dai tifosi degli Hearts, che hanno accusato i viola di mancanza di classe a dire poco. "Arroganti e irrispettosi", è stato il commento più diffuso, mentre qualcuno è arrivato a chiedere all'UEFA di multare la Fiorentina (ipotesi senza alcun fondamento).

Il club scozzese dal canto suo non ha detto nulla sulla questione, ma la Fiorentina non poteva restare in silenzio di fronte all'ampia diffusione della vicenda Oltremanica (è stata ripresa anche dai tabloid) e dunque ha fatto sapere la sua posizione al riguardo: alla fine della partita la squadra è stata costretta a lasciare di fretta lo stadio perché l'acqua delle docce era fredda. Dopo aver giocato l'intero match con pioggia e vento, giocatori e staff sono dunque tornati quanto prima in albergo per farsi una rigenerante doccia con acqua calda.

Una spiegazione che non ha placato i tifosi scozzesi: "I giocatori della Fiorentina non avevano bisogno delle docce per comportarsi in maniera civile", hanno scritto. Tra una settimana ci sarà il match di ritorno al Franchi, una vittoria viola metterebbe quasi al sicuro il passaggio alla fase ad eliminazione diretta.