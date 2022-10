La Fiorentina trova la prima vittoria in Conference: convincente tris agli Hearts La Fiorentina ha trovato la prima vittoria in Conference League, battendo in Scozia gli Hearts con il punteggio di 3-0. La situazione in classifica.

A cura di Marco Beltrami

Prima vittoria per la Fiorentina in Conference League. Prestazione convincente per la squadra di Vincenzo Italiano che si è imposta in terra scozzese sul campo degli Hearts con il risultato di 3-0. Un successo che risolleva i viola dopo il pareggio interno contro i lettoni dell'RFS e la pesantissima sconfitta in casa dei turchi del Basaksehir, con la speranza che sia di buon auspicio per il prosieguo del campionato di Serie A dopo un avvio di stagione tra alti e bassi.

Il merito della Fiorentina in questa terza serata di gare di Europa Conference League, è stato quello di non fallire l'approccio alla partita. Grande aggressività al Tynecastle Park, e meritato vantaggio dopo poco meno di 5′. Perfetto l'inserimento di Mandragora, che di testa ha insaccato su assist di Jovic mettendo il match sui binari giusti. Un dominio quello della Viola che ha messo alle corde i padroni di casa incapaci di trovare alternative in campo.

La Fiorentina ha così sfiorato il raddoppio in più di un'occasione fino a quando non è riuscita a centrare l'obiettivo grazie al mobilissimo Kouamé. Prima ha tentato un super colpo di tacco e poi con grande caparbietà si è rituffato sul pallone, segnando lo 0-2 in semirovesciata. Niente da fare per gli Hearts, hanno avuto di fatto solo un'occasione per accorciare le distanze, prima di restare in 10 con la montagna da scalare che è diventata ancora più alta.

Espulso Neilson per una trattenuta su Jovic che era pronto a battere a rete, con la Fiorentina che poi in superiorità numerica ha avuto vita ancor più facile, come confermato proprio dal gol dell'ex Eintracht. 3-0 e primi 3 punti per la compagine di Italiano. che ora è a quattro punti nel gruppo A, a meno tre dalla capolista Basaksehir che ha pareggiato 0-0 in Lettonia.